Opravovaná věž kostela v Lenešicích získá nové hodiny, budou černobílé

„Rozhodli jsme se nechat vyrobit hodiny, které byly na kostele na počátku 20. století, jak dokládají historické fotografie. Prokonzultovali jsme to samozřejmě s památkáři,“ uvedl Zdeněk Plaček, předseda Lenešického okrašlovacího spolku, který kostel ze 13. století postupně obnovuje. V roce 2008 se totiž zřítila jeho věž.

Ciferník bude mít černou barvu a ručičky s číslicemi budou bílé. „Tyto kulaté hodiny se ke kostelu hodí daleko více a budou působit estetičtěji,“ dodal Plaček.

Plaček naráží na tvar i barvu hodin, které byly v kostele od konce druhé světové války až do zřícení věže před 13 lety. Měly tvar čtverce, bílý ciferník a číslice s ručičkami černé. Po pádu věže z nich zbylo jen torzo, které je nyní uložené v interiéru kostela.

Náklady na výrobu nových hodin jsou 180 tisíc korun. Pokud vše půjde podle plánu, měly by být nainstalovány ještě tento měsíc. „V polovině září se bude sundávat lešení kolem věže, do té doby bychom byli rádi, kdyby se hodiny podařilo umístit. Snad je hodinářská firma do té doby stihne vyrobit,“ vyslovil přání Plaček.

Hodiny spolek uhradí z veřejné sbírky, kterou pořádá. V současné době chybí do finální sumy 18 tisíc korun.

Odbíjení bude fungovat až v příštím roce

Ve sbírce bude spolek nadále pokračovat. Dalším krokem má být totiž instalace systému, který umožní odbíjení hodin v pravidelných časových intervalech. „To bychom chtěli zrealizovat v příštím roce. Do té doby hodiny samozřejmě půjdou, ale budou tiché,“ přiblížil Plaček.

Kostel sv. Šimona a Judy prochází opravou od roku 2009, začala několik měsíců po zřícení věže a celého čela budovy, k čemuž došlo podle všeho kvůli stavebním úpravám v dávné minulosti.

V kostele se nicméně už od roku 2012 opět slouží pravidelně bohoslužby. Dovnitř se vchází ze zadní části.