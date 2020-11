Práce na zřícené věži kostela na Lounsku finišují, opět se otevře za rok

„Finále to ještě není, ale už se blížíme. Letos dokončujeme fasádu na věži, příští rok na jaře chceme odstranit lešení a kostel bude zvnějšku hotový,“ říká Zdeněk Plaček, předseda Lenešického okrašlovacího spolku, který kostel ze 13. století postupně obnovuje.

Stavební práce postupují po krůčcích, jak se daří spolku získávat peníze. Letos získal 900 tisíc korun. Nynější práce jsou financovány z dotace ministerstva kultury, přispěly i Lenešice a tamní farnost.

„V červnu jsme nechali zrestaurovat pseudorománské sloupky v oknech věže. Práce na fasádě začaly před třemi týdny a potrvají do konce roku. S památkáři jsme se dohodli, že nová omítka bude tenká, a bude tak patrné zdivo,“ přibližuje Plaček aktuální situaci.

V příštím roce se řemeslníci přesunou do interiéru kostela. „Čekají nás podlahy ve věži, vstupní dveře, schodiště a zábradlí na kruchtě,“ vyjmenovává Plaček s tím, že pokud půjde vše podle plánu, měla by být na konci příštího roku věž zpřístupněna a lidé by měli do kostela vcházet opět hlavním vchodem v ní.



Z hodin zbyl jen ciferník s časem pádu

Posledním krokem pak bude návrat hodin na věž. Z trosek zřícené věže se podařilo vytáhnout jen poškozený ciferník, který je uložen v kostele. Ručičky stále ukazují tři čtvrtě na čtyři. Je to čas, kdy se 3. července 2008 věž zřítila. Původní hodinový stroj byl ale nenávratně poničen.

Spolek chce proto pořídit nové hodiny z výtěžku finanční sbírky. „V současné době máme ve sbírce 180 tisíc, potřebovali bychom 300 tisíc,“ uvádí Plaček s tím, že přesný termín zhotovení nových hodin závisí právě na tom, kdy se podaří finanční prostředky nastřádat.

Kostel sv. Šimona a Judy prochází opravou od roku 2009, začala hned několik měsíců po zřícení věže a celého čela budovy, k čemuž došlo podle všeho kvůli stavebním úpravám v dávné minulosti. V kostele se nicméně už od roku 2012 opět slouží pravidelně bohoslužby. Dovnitř se vchází ze zadní části a staveniště od věřících odděluje dřevěná stěna.