Covid zavírá třídy, v jedné z teplických škol jich je v karanténě šest

„V základní škole U Nových lázní evidujeme celkem 44 osob s koronavirem, z toho 35 žáků, pět učitelů a čtyři rodinné příslušníky. Naštěstí nikdo z nich není hospitalizovaný, všichni se léčí doma,“ sdělila Eva Poláčková z teplické hygienické stanice.

Dodala, že čtyři nemocní byli proti koronaviru očkováni a nemají téměř žádné příznaky. U některých neočkovaných dětí se naopak vyskytují například vysoké horečky.

Lokální ohnisko koronaviru se vyskytlo i v ústecké základní škole v Mojžíři. „Dva naši žáci byli pozitivně testovaní PCR testem, dvě třídy jsou proto v karanténě, která skončí v příštím týdnu. Onemocněly i čtyři asistentky pedagoga a jedna učitelka, která byla očkovaná. Do školy by se měly vrátit také v příštím týdnu,“ sdělil ředitel školy Karel Bendlmajer.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové momentálně hygienici evidují na severu Čech hned několik lokálních ohnisek nákazy.

„Mohu potvrdit, že máme v několika školách výskyt covidu, někde větší, jinde menší. V některých školách jsme museli uzavřít celou třídu, protože tam těch případů bylo více. Největší ohniska jsou na Ústecku a na Teplicku, kde vzniklo i sekundární ohnisko v jednom hokejovém týmu,“ sdělila.

Podle zjištění MF DNES se jedná o mládežnický hokejový tým HC Draci Bílina, jehož žáci navštěvují jednu ze škol na Teplicku, kde došlo k nákaze. „Všechno to jsou těsné kontakty, buď rodinné, nebo spolu ty děti seděly v lavici. Všichni teď půjdou do karantény, budou vyšetřeni, nemocní izolováni a ohniska by mohla postupně vyhasnout,“ věří Šimůnková.

Krajská ohniska nákazy koronavirem jsou podle ní nyní převážně ve vyloučených lokalitách.



„Za středu evidujeme v kraji celkem 27 nových případů, zatímco v úterý jich bylo 20. Na Teplicku to bylo 10 nově nakažených, na Lounsku šest a na Ústecku pět. Měli jsme trochu problémy s některými rodiči, jejichž dětem vyšel pozitivní antigenní test. V takových případech je potřeba s dítětem zajít na PCR test, ale někteří rodiče z vyloučených lokalit se nám vymlouvali, že bydlí daleko nebo že nemají auto a podobně. Proto nám někdy trvalo i několik dní, než jsme se dopátrali, jestli je dítě skutečně nemocné, nebo není,“ dodala.