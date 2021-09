První školu v Praze zcela zavřeli kvůli covidu, nákaza je mezi dětmi i učiteli

Škola bude podle nařízení pražské hygienické stanice zavřená od 15. do 24. září, uzávěra se ale může ještě prodloužit v závislosti na vývoji situace. Oznámil to ředitel Václav Havelka na stránkách školy.

Dosud byla nákaza covidem-19 potvrzena u čtyřiačtyřiceti žáků a třinácti pedagogů. Škola má podle výroční zprávy kapacitu 700 žáků.

„Jakkoli jsme se snažili udržet školu v chodu, šíření viru bylo silnější. Do karantény padaly v úterý ráno další třídy, každou hodinou přibývají žáci PCR pozitivní a k tomu odpadají další pedagogové. Lokální třídní karanténa v tuto chvíli již nedokáže zabránit šíření, v každé třídě je cca 10 sourozenců a než se objeví zjevné příznaky, nemoc se dál šíří,“ uvedl Havelka.



Doplnil, že nebyla vyhlášena karanténa, proto se nenakažené děti mohou pohybovat venku a docházet i pro obědy. Od středy budou mít žáci distanční výuku, která bude kopírovat dřívější rozvrh.

Jde letos o první školu v Praze, kterou bylo nutné celou zavřít. Pražský magistrát chce po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) jasný plán, jak by se mělo postupovat.

„My jsme připraveni připravit plošné testování ve školách, ale potřebujeme finanční krytí ze státního rozpočtu. Pokud bychom testovali PCR metodou jednou za 14 dní, vyšlo by to 10 milionů týdně, což nejsme schopni pokrýt,“ řekl iDNES.cz radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti) s tím, že nyní nejsou žádné zásoby testů. „Zatím ale nemáme žádný plán z resortu zdravotnictví a ani z resortu školství co se bude dít, pokud budou čísla stoupat a ona už stoupají,“ dodal Šimral.

Ředitel školy Václav Havelka dodává, že za uplynulý rok a půl měli dosud při stále stejných opatřeních jen sedm případů nákazy. Za aktuální situaci může podle něj agresivnější varianta koronaviru.

Všichni žáci základních a středních škol museli na začátku školního roku podstoupit celkem třikrát antigenní test. Podle škol oslovených redakcí bylo pozitivních nálezů jen malé množství. U většiny byly antigenní testy negativní.