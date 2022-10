Rozumovi mimo vyznačené cesty nešlapou, učí děti komiks o národním parku

„Rozumovi jsou taková běžná pražská rodina. Máma, táta, sedmiletý Tadeáš, desetiletá Anička a dvanáctiletý Kryštof, ti všichni se vydávají na týdenní dovolenou do Českého Švýcarska, kde zažijí spoustu úžasných věcí. A proč Rozumovi? Protože o věcech rádi přemýšlejí a snaží se nedělat hlouposti a zbytečnosti,“ sdělila Dita Štefáčková z místní akční skupiny (MAS) Český Sever, která za vznikem komiksu stojí.

Hlavním cílem komiksu je podle Štefáčkové přitažlivou a odlehčenou formou seznámit čtenáře a návštěvníky se základními pravidly chování v národním parku a také s hlavními principy udržitelného cestovního ruchu.

„Jde celkem o deset mikropříběhů vzájemně provázaných do jednoho celku. Jednotlivé příběhy se zaměřují na určitý princip - pravidlo a zadní strana každého mikropříběhu obsahuje pracovní list pro upevnění klíčového sdělení. Jeden z komiksů se například zaměřuje na zapojení se do ochrany přírody, další se snaží o to, aby si lidé osvojili pravidlo nepoškozovat nic, co je chráněno,“ přiblížila některé z příběhů Štefáčková.

Autorem ilustrací je Petr Herold a textů Rostislav Křivánek. Komiks nazvaný Rozumovi na cestách lze v tištěné podobě zdarma získat v informačních střediscích v Jetřichovicích a v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Vyšel v nákladu čtyři tisíce kusů. K dispozici je také v elektronické podobě. Jeho vytvoření přišlo na 250 tisíc korun, z toho 213 tisíc korun se MAS Český Sever povedlo získat jako dotaci od státu.