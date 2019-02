Cesta z Litvínova do Mostu trvá kvůli objížďce místo dvaceti minut i hodinu

„Ráno mi cesta zabrala 55 minut, místo běžných dvaceti. Do práce jsem tak přijela pozdě,“ popsala Lenka z Litvínova, která učí na jedné mostecké střední škole, a trasu tak musí projet každý den.

Objízdná trasa z Litvínova do Mostu přes Komořany.

Řidiči jedoucí ze směru od Litvínova musejí od soboty využívat objízdnou trasu přes Dolní Jiřetín a Komořany. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž plánuje kvůli havarijnímu stavu zbourat a postavit nový most na silnici č. 27 při vyústění na páteřní silnici č.13 ve směru Chomutov – Teplice. Most je proto od soboty uzavřený.

Auta se ale při výjezdu na hlavní silnici štosují. Čtrnáctikilometrová objízdná trasa je sice jen o čtyři kilometry delší než běžné spojení, kvůli kolonám ale cesta místo standardních dvaceti minut trvá i hodinu. Jízda ve směru z Mostu do Litvínova je pro motoristy zatím bez omezení.

„Žádné stížnosti na případné kolony na objízdné trase jsme nezaznamenali. O objízdné trase rozhodl kraj a ŘSD. I když se nás uzavírka mostu hodně dotýká, nebyli jsme ani účastníkem řízení. Město dostalo pouze vyrozumění o trase objížďky, “ řekla k situaci litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO).

Objížďka potrvá minimálně do března

Současná uzavírka silničního mostu má zamezit otřesům mostní konstrukce způsobené projíždějícími auty. Stavební práce přímo na mostě budou zahájeny po zimní technologické přestávce a po zajištění výluk na železnici. Do té doby zatím probíhají přípravné práce.

Náklady na celkovou rekonstrukci odhaduje ŘSD na 89 milionů korun. „Dle uzavřené smlouvy o dílo práce potrvají devět měsíců od data zahájení prací, bez zimní technologické přestávky,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Ke změně v objízdných trasách dojde pravděpodobně ve 2. polovině března kvůli zahájení bouracích prací i nad silnicí I/13. Poté by měl být provoz ze směru Most – Litvínov upravený na obousměrný a řidiči jedoucí z Litvínova by využívali jeden jízdní pruh.