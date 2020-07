Kamion vyjel ze silnice a srazil ženu na chodníku a jel dál

„Řidič nákladního vozidla s návěsem vyjel z komunikace a střetl se s ženou, která šla po chodníku,“ řekl mluvčí teplických policistů Daniel Vítek s tím, že k nehodě došlo ve čtvrtek kolem 13:40 hodin v Srbicích na silnici I/13.

„Starší žena utrpěla velmi těžké zranění, které charakterizujeme jako těžké polytrauma. Vrtulníkem letecké záchranné služby byla transportována do ústeckého traumacentra,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Řidič z místa odjel. „Sám však později na lince 158 kontaktoval policii a vyčkal na příjezd policistů,“ doplnil Vítek.

„V současné době vyhodnocujeme a porovnáváme výpovědi jak řidiče, tak i svědků celé události, kteří nám poskytli i kamerové záznamy. Za což bychom jim chtěli poděkovat, protože se nám ozvalo opravdu hodně lidí, kteří nám poskytli svědectví,“ podotkl policejní mluvčí.

Jedním ze svědků, jehož palubní kamera incident zaznamenala byl i Petr Tengler. Svůj otřesný zážitek popsal na Facebooku: „Fuj... dnešní zážitek z Teplic nepřeju nikomu. Kamion srazil paní, která šla po chodníku, který byl cca 5 m od silnice.“

„Srazil jí, přejel jí ještě návěsem, vrátil se zpět na silnici a ujel. Nevím jestli řidič dostal mikrospánek nebo co se stalo, ale ujel, i když mu lidi ukazovali, že srazil člověka. Klečet u té paní a na telefonu mít dispečerku ze záchranné služby celých 10 minut, než přiletěl vrtulník, bylo to nejhorší, co jsem kdy zažil,“ doplnil.

Po zhruba pěti minutách se sražená žena probrala. „A už jen naříkala, brečela a řvala bolestí. Prostě hnusný zážitek a já jen doufám, že ta paní přežije.....,“ uzavřel Petr Tengler.