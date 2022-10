Jeleni s parožím zamotaným v drátech došli až do autobusové zastávky v obci

Oba jeleni spolu během probíhající říje zřejmě bojovali již na loukách nad obcí. Jeden z nich však měl paroží zamotané do drátů z ohradníků, které nakonec oba samce držely neustále při sobě.

„Jak se snažili ze sevření vyprostit, ale přitom spolu stále soupeřili, dostali se až na kraj obce. Podle mých informací se je lidé snažili odhánět zpět, ale tím zvěř ještě víc vystresovali,“ popsal dění Stanislav Máček z Mysliveckého spolku Chvojenka, který se na záchraně jelenů podílel.

Vyčerpaní jeleni vběhli nakonec do autobusové zastávky, kde se snažili ukrýt. Jeden z jelenů byl navíc ze vzájemného souboje zraněný a krvácel. Na zastávce se myslivcům a dobrovolníkům podařilo zvířata z drátů vystříhat.

„Bohužel se nám nepodařilo sehnat veterináře, který by jeleny uspal, abychom je mohli naložit na vlek a odvézt. Nakonec jsme tedy použili popruhy, které jsme jim přehodili přes paroží, abychom je odvedli,“ řekl k téměř dvě hodiny trvajícímu zásahu Máček.

Prvního z jelenů zavedli myslivci na louku, odkud se vrátil sám zpět do lesa. Druhý, zraněný jelen, zaběhl do potoka, kde se ještě několik hodin chladil. Až poté se také vydal sám do lesa. Situaci monitorovali i policisté, kteří řídili dopravu na frekventované silnici mezi Ústím nad Labem a Děčínem.

To, že se zvěř zamotá do drátů či plastových sítí používaných například na balících sena, není podle myslivců výjimečné. V některých případech to však končí pro zvěř fatálně.