V galerii jako na březích Ohře, výstava zaujme netradiční instalací

Vedle zavěšených obrazů jsou instalována velká plátna na podlaze, což má evokovat břeh Ohře. Po jednom z nich dokonce návštěvníci vstoupí do prostor galerie v suterénu lounského divadla. Výstava tak „boří“ tradiční hranici mezi díly a divákem.

„Tuto instalaci jsme zvolili záměrně, aby si lidé uvědomili, že plátna vznikají na zemi, a mohli do malby vstoupit. A aby si třeba podvědomě uvědomili, že neřeším formát, ale že při malování vnímám prostředí nejen vizuálně, ale všemi smysly – chodím bos, co nejméně oblečený, vnímám různé zvuky, koupu se, v Počedělích padají báječné špendlíky,“ popsal autor obrazů.

Jan Samec žije v Karlových Varech, je ředitelem tamní Galerie umění. Od roku 2014, tedy od začátku, se zúčastní letního výtvarného sympozia v Počedělicích na Lounsku.

To se koná v místech, kde od 50. let rád maloval ve světě známý lounský rodák malíř Zdeněk Sýkora. Při několikadenní akci se každoročně v červenci setkávají Sýkorovi žáci a přátelé.

Velká plátna vznikla přímo zde. Některá pak Samec ve svém ateliéru v Karlových Varech rozstříhal na čtverce a domalovával. Na „divokém“ podkladu tak rezonuje geometricky přísný čtverec či jeho náznak.

„Čtverec je neutrální formát a v ateliéru se jím snažím chaos ukotvit a vést s ním dialog,“ zmínil Samec.

Jak se cítí ředitel galerie v roli vystavujícího?

„Velmi špatně, protože když jsem nastupoval na místo ředitele galerie, doufal jsem, že ta práce bude mít také něco společného s uměním. Bohužel tomu tak není. Čas od času si přidělím kurátorskou práci, ale tu pak zase nestíhám pro šéfovské povinnosti,“ poznamenal Samec.

Přesto má letos naplánované už čtyři výstavy. „Kdysi jsem tvrdil do nějakého média, že jsem víkendový malíř. Časem jsem uváděl, že se ze mě stává nedělní malíř, ale nyní mám pocit, že málokterou neděli se do ateliéru dostanu. Proto rád jezdím na sympozia a vůbec nejraději do zahraničí, odkud mne nemůže nikdo snadno odvolat,“ přiblížil.

Galerie města Loun představuje výtvarníky, kteří jsou s Louny či okolní krajinou nějak spjati. Výstava Na břehu Ohře potrvá do 26. května.