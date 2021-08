Ústecký kraj prodal jeden z nepotřebných zámků, bude v něm zřejmě školka

Barokní zámek Nosticů v Hliňanech vznikl přestavbou staré tvrze z roku 1397, v polovině 18. století byl rozšířen.

„Prodali jsme jej za odhadní cenu necelých šest milionů korun,“ sdělil náměstek ústeckého hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že pro vedení kraje šlo i kvůli stavu objektu o příjemné překvapení.

Naposledy chtělo vedení kraje budovu, jež byla od konce roku 2014, kdy ji opustili poslední handicapovaní klienti, prázdná, využít jako ubytovnu pro bezdomovce, u nichž by testy potvrdily onemocnění covid-19. Nakonec v ní ale nikdo azyl nenašel, nemocní bezdomovci končili v léčebně dlouhodobě nemocných Krajské zdravotní.

Co teď s objektem bude dál? „Údajně by tam měla vzniknout školka pro autistické děti,“ doplnil pouze náměstek.

Smůlu má kraj naopak v případě zámku v Liběšicích na Litoměřicku, který sloužil do roku 2016 také jako ústav pro mentálně postižené klienty. Rozlehlý areál nabízelo vedení kraje v dražbě už pojedenácté. O barokní stavbu, již si v roce 1871 nechal textilní velkoprůmyslník Josef Schroll upravit na pohodlnou rezidenci, neměl zájem opět nikdo.

Kraj přitom soubor staveb nabízel za 25 milionů korun. Původní cena, na níž v roce 2017 začínal, dosahovala 40,2 milionu. Zámecký areál, jehož součástí je i památkově chráněný secesní skleník, postupně chátrá. Jen pár let před rozhodnutím ústav ze zámku přemístit, přitom nechal kraj památku částečně opravit zvenku i uvnitř.

Srpnová dražba nebyla úspěšná

„Tím, že se objekt nevyužívá, tak dochází k různým škodám a vše se rychle mění k horšímu. Veliká škoda je právě i u secesního skleníku. U něj se nedávno provedla alespoň sanace největších škod, kdy se vymýtil nálet a odstranila skla, která hrozila pádem. Není to ale řešení,“ uvedl Stanislav Flesar z Národního památkového ústavu, který stav zámku sleduje.

I přes problémy s prodejem liběšického zámku uvažuje kraj o tom, že by se zhruba za dva roky zbavil další podobné nemovitosti. Jde o zámek Milešov ve stejnojmenné obci na Teplicku, kde je v současnosti domov pro 74 obyvatel s Alzheimerovou chorobou.

„Je to historická památka, její využití je limitované. Je to podobná situace jako u zámku v Liběšicích, kde byl domov pro seniory a nedaří se nám ho prodat. Pokud se to nepovede ani v případě Milešova, budeme hledat jiné využití,“ přiblížil již dříve Kulhánek.

V poslední srpnové veřejné dražbě krajského majetku nebyl zájem ani o nemovitosti, které byly součástí hraničních přechodů v Jiříkově, Rumburku – Horním Jindřichově a Mníšku v Krušných horách.

Zájemce o koupi se nenašel ani u nabídky budovy polikliniky a pavilonu II v areálu rumburské Lužické nemocnice. Podle náměstka je tak kraj nabídne znovu v další dražbě a případně sníží cenu.