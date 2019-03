Záchrana Hadích lázní musí začít okamžitě, vyzval majitele stavební úřad

Pokud vlastník památkově chráněného objektu požadavky úřadu do 31. května nesplní, hrozí mu až půlmilionová pokuta.

„Stavební úřad se rozhodl, že majiteli stanoví termín pro sanaci objektu, aby nedocházelo k jeho další degradaci. Jak se k tomu teď vlastník postaví, si netroufám předjímat. Samozřejmě má ale i právo se odvolat,“ sdělil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

Rozhodnutí úřadu zatím není pravomocné, ani případné odvolání však nemá odkladný účinek. Majitel musí záchranné práce na historickém objektu zahájit co nejdříve.

„Momentálně jsem na podnikatelské misi v Ománu, takže se omlouvám, ale nevím, co bych k tomu řekl. Četl jsem o tom nějaký článek, ale oficiálně mi ještě nic nepřišlo,“ sdělil ve středu Třešňák po telefonu s tím, že více informací poskytne až po svém návratu do Česka.

Kdo bude zabezpečovací práce provádět a kolik budou stát, zatím není jasné. Podle rozhodnutí úřadu je však musí vlastník uložit odborné firmě. Ta musí během realizace dbát na to, aby nedošlo k poškození okolní zeleně, a průběh prací musí konzultovat s památkáři, statikem i stavebním úřadem.

V rozhodnutí se píše, že poškozené části krovu musí být nahrazeny novými, musí být opravena trhlina v klenbě, rozebrány části vychýleného zdiva a dozděny do původní podoby.

V průčelí kolonády má být provedena sanace zřícené části překladu, jenž má být dozděn v původním provedení jako plochý klenební překlad z plných pálených cihel ve dvou řadách.

Zároveň musí být provedena protikorozní ochrana obnaženého ocelového táhla a uhnilé stropní trámy kolonády podepřeny dřevěnými podpěrami.

„Osobně jsem za rozhodnutí úřadu rád. Tato cenná stavba si nezaslouží, aby upadala. Strašně bych si přál, aby nejen Hadí lázně, ale i ostatní chátrající stavby ve městě měly nějakou budoucnost. Byl bych rád, kdyby vlastník a památkáři našli společnou řeč,“ dodal k situaci primátor Teplic.

Budova Hadích lázní byla postavena v roce 1796 na místě prohlubně s teplou vodou, která údajně přitahovala plazy a obojživelníky. Do nynější klasicistní podoby byla přestavěna v letech 1838 až 1839. Jejím majitelem je teplický podnikatel Jaroslav Třešňák, jemuž patřily i nedaleké Městské lázně. Ty však nechal v roce 2008 zbourat.

V Hadích lázních prý plánuje otevřít léčebnu pro 200 dětí s pohybovými poruchami a do opravy objektu chce investovat až 200 milionů.

Dlouhodobě však naráží na odpor památkářů, kteří nedali souhlas ani k jednomu ze čtyř předložených návrhů architekta Petra Sedláčka z ateliéru MISe. Podle památkářů chce totiž vlastník původní budovu zbourat a „o kus dál“ postavit její volnou kopii.

„Ta by byla umístěna výše a posunuta směrem do přilehlého parku. Zároveň by k ní byla přistavěna moderní přístavba, aby byla navýšena kapacita objektu. Tyto varianty byly ze strany NPÚ odmítnuty výhradně proto, že by současná stavba – kulturní památka – zanikla,“ uvedl před časem Petr Hrubý, ředitel ústeckého Národního památkového ústavu.