Za 60 milionů hrozí bývalému šéfovi mosteckého fotbalu až deset let

Obžaloba čítá celkem tři skutky. První sahá do let 2008 a 2009, kdy byl Kabíček předseda představenstva FK Baník Most. Podle žalobce v té době vybral z účtu klubu přes 59 milionů, na které vystavil smyšlené faktury.

„Peníze nepoužil ve prospěch společnosti, nýbrž dílem pro svoji potřebu a dílem blíže nezjištěným způsobem,“ uvedl žalobce Martin Vlček.

Kabíček podle spisu v roce 2008 také zaplatil z klubových peněz v hotovosti jistému podnikateli přes 1,5 milionu na práce kolem trafostanice ve sportovním areálu.

„Ačkoli věděl, že deklarovanému věcnému plnění vyplývajícímu z faktur nedošlo,“ stojí dále v obžalobě.

Státní zástupce klade Kabíčkovi za vinu také to, že už jako bývalý předseda představenstva vybral v letech 2012 a 2013 z účtu klubu, k němuž měl nadále přístup, 350 tisíc, které si nechal.

Zkresloval jsem účetnictví, aby se klub nedostal do likvidace

Kabíček při své výpovědi výběry peněz nepopřel. Odmítl však, že by si je nechal pro sebe.

„Baník a českou pobočku společnosti SIAD (tehdejšího hlavního akcionáře klubu, ve které působil jako jednatel – pozn. red.) jsem vedl tak, aby nebylo poškozeno jejich dobré jméno,“ řekl Kabíček

„Zkresloval jsem účetnictví, aby se klub nedostal do likvidace, případně nepřišel o profesionální licenci,“ doplnil Kabíček k prvnímu skutku s tím, že peníze ve skutečnosti použil například na přestupy hráčů.

„Já jsem se působením v klubu neobohatil, ale zničil. Já tam naopak nacpal 31 milionů. Nic jsem neukradl. Kvůli svému angažmá jsem přišel o veškerý svůj majetek,“ podotkl s tím, že má vysoké dluhy.

Z klubu mě ze dne na den vyhnali a kde doklady skončily, nevím

Na chod klubu podle svých slov použil i zmíněných 350 tisíc. „S odstupem těch let už si přesně nevybavuji, na co se peníze použily. To mohly být platy hráčů. Klubu už se moc nevěřilo, a tak se vyplácelo v hotovosti,“ řekl Kabíček.

„Na všechny ty částky jsem dostal doklad, ale z klubu mě ze dne na den vyhnali a kde doklady skončily, nevím. Měl jsem ústní dohodu s nástupcem, že penězi dál disponuji a o všech platbách jsem ho informoval,“ dodal Kabíček.

Ohledně peněz na údajnou trafostanici uvedl, že si na to nevzpomíná.

Hlavní líčení pokračuje ve středu.