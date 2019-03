Mladík pod vymyšlenými identitami získával úvěry, nyní to vysvětluje soudu

Osmadvacetiletý Martin Müller z Teplic před několika lety propadl hazardním hrám a pervitinu. Výplata mu však na tyto jeho „záliby“ ani zdaleka nestačila. Proto se zadlužil u nebankovních společností.

Všechno se mu ale vymklo z rukou a on nebyl schopný splácet. Rozjela se klasická spirála, kdy si půjčoval na umoření předchozích dluhů. Jednoho dne ho napadlo svérázné řešení.

Začal si přes internet brát u nebankovních společností úvěry na totožnost smyšlených lidí. Sedl si k počítači a začal „tvořit“ osoby. Vymyslel si jméno, přiřadil k němu náhodně vybranou existující adresu, na internetu vygeneroval rodné číslo, na stránkách resortu vnitra číslo občanského průkazu a přidal telefonní číslo z předplacené SIM karty.

K tomu doplnil své číslo účtu, kterých měl několik a všech možných bank. Když mu je banky zablokovaly, využil k tomu jiné lidi. Ti mu za slib finančního podílu poskytli své účty, aby mohl pokračovat. Některé účty zakládal také přes internet za využití falešných dokladů.

Výsledkem je extrémně rozsáhlá kauza podvodů, kterou začal tento týden řešit teplický okresní soud. Na neobvyklosti jí dodává, že se skládá ze tří obžalob. V každé hraje hlavní roli právě Müller.

Celkem jde o stovky jednotlivých případů u desítek společností. Škoda, pokud do ní započítáme i neschválené žádosti o půjčky, dosahuje ke čtyřem milionům korun.

Obžalováni jsou i ti, kdo poskytli své účty. Napomáhali podvodu

Vedle Müllera, hlavní figury, jsou obžalovaní právě i ti, kteří mu poskytovali své účty a podle obžaloby o všem dobře věděli a pomáhali mu tak podvádět.

„Lituji toho. Víc říct nechci,“ pronesl Müller před trestním senátem oblečený do vězeňského mundúru. V současné době si totiž odpykává 28měsíční trest ve Všehrdech za obdobnou činnost.

Soudkyně proto četla jeho výpovědi z přípravného řízení. V minulosti už se dopouštěl i prodávání neexistujících věcí na Aukru. Od zájemce dostal peníze, slíbené zboží ale nikdy neposlal.

Hrozí mu až osm let. Stejně tak jeho družce a ženě, u níž se svou partnerkou svého času bydleli. I ony se do všeho zapojily. Samy mu poskytly své účty nebo mu pomáhaly získávat účty jiných lidí. Společně vystupují ve všech třech obžalobách.

„Martinovi jsem pomáhala, protože jsem potřebovala peníze na drogy a protože jsem ho měla ráda,“ vypověděla Müllerova partnerka s tím, že se párkrát takto pokusila získat peníze i sama.

Ostatním obžalovaným, kterých je ještě pět,hrozí sazba jeden rok až pět let. Kauza sahá do let 2014 až 2016.

„Bylo lákavé mít z toho peníze,“ přiznal další z obžalovaných

„Byl jsem pro, aby dostal můj účet. Bylo lákavé mít z toho peníze. Řekli, že mi dá vždycky půlku z toho, co přijde, ale tak to nebylo. Pak mě kvůli něčemu zavřeli, ale on s tím nepřestal a dál můj účet využíval,“ řekl další z obžalovaných.

„Oslovil mě Müllerův známý s tím, že si můžu vydělat, když založím účet. Udělal jsem to a nijak to neřešil. Müller mi pak dal tisícovku. Pomohla mi, protože jsem byl ve špatné situaci. Akorát mi slíbili, že si vezmou jednu půjčku, ale ve skutečnosti si jich vzali asi deset,“ popsal soudu další.

Obžalovaných bylo původně jedenáct. Soudkyně však u třech trestní stíhání zastavila, například pro neúčelnost, protože jejich podíl v případu byl malý a mezitím už byli odsouzeni pro jiné trestné činy.

Hlavní líčení bude pokračovat v dubnu. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.