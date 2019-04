Dubí otevřelo nové vzdělávací komunitní centrum určené nejen pro Romy

Kromě nízkoprahového centra pro děti a mládež zde bude fungovat i protidluhová poradna či sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

„Je to vyvrcholení dlouhodobého projektu, na kterém jsme spolupracovali s Agenturou pro sociální začleňování. Centrum zdaleka není určeno jen Romům, i když na ně samozřejmě prioritně cílíme. Sloužit bude všem, kteří to potřebují,“ potvrdil starosta Petr Pípal.

V objektu bude provozovat své služby nezisková organizace Květina, která vznikla v roce 2006 a jejím posláním je podílet se na začleňování lidí do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.

Na Teplicku a zejména v Dubí podporuje rodiny a spoluvytváří podmínky pro jejich zdravé fungování.

„Jsem ráda, že město Dubí vnímá problematiku sociálního vyloučení jako problém a že k ní nepřistupuje pouze represivně, ale je ochotné podporovat i preventivní aktivity. Domnívám se, že je nutné prevenci s represí vyvážit,“ řekla při slavnostním otevření centra ředitelka organizace Barbora Bočková.

Část objektu podle ní bude sloužit jako nízkoprahové centrum pro děti a mládež.

„Bude určené dětem ve věku od 6 do 16 let, které mají potíže v sociální oblasti. Jsme tu pro ně s odborným týmem pracovníků, nabídneme jim aktivity volnočasové i vzdělávacího charakteru,“ doplnila Bočková.

„Klíč ke dveřím v sociální pasti je ukázat jim, že to jde i jinak. Mnohdy v rodinách žijí prapodivným způsobem, kdy nemusí chodit do školy a podobně. Pokud ovlivníme třeba jen patnáct procent z nich a zhlédnou se v tom, že existuje i jiná cesta, budu to považovat za velký úspěch. Je to ale dlouhodobá záležitost. Není to o tom, že teď něco postavíme a hned se to změní,“ upozornil Pípal.

Stavba střediska stála 19,5 milionu korun, převážnou část ale uhradily peníze z evropských dotací. „My se na tom podíleli patnácti procenty,“ poznamenal dubský starosta.

Výstavbu centra provázela i kritika, někteří občané Dubí na sociálních sítích kritizovali, že vzniklo na zelené louce a město nevyužilo některý z chátrajících objektů na svém území.

„Lokalitu jsme vybrali tak, aby hrající si děti nikoho nerušily hlukem, není to v zástavbě. Děti mají k dispozici klubovny i venkovní hřiště. Do budoucna chceme udělat i venkovní posezení a menší streetové hřiště,“ uvedl k tomu starosta.