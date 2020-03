Meziměstské autobusy v Ústeckém kraji vozí kvůli koronaviru cestující zdarma

„Ve všech dopravních prostředcích Dopravy Ústeckého kraje jsme zamezili nástupu předními dveřmi, abychom co nejvíce ochránili řidiče vozů. Co se týče jízdenek, už není možné si je zakoupit u řidičů ani u průvodčích a uzavřeli jsme i prodejní místa, abychom co nejvíce omezili osobní kontakt mezi lidmi,“ sdělil náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM), který má v gesci dopravu.

Zdarma bude i MHD v Opavě V Opavě bude od středy až do odvolání zdarma městská hromadná doprava. Důvodem je ochrana řidičů před šířícím se koronavirem. Dosud se nastupovalo do autobusů a trolejbusů jen předními dveřmi a všichni cestující procházeli kolem řidičů, kde mincemi platili jízdné. To se také mění. Nově je dovoleno nastupovat jen prostředními a zadními dveřmi. Navíc musí mít cestující zakrytá ústa a nos. Dopravce řidiče vybaví rouškami. (ČTK)

Cestující zároveň vyzval, aby do vozů nevstupovali bez roušek.

O kolik peněz kraj výpadkem tržeb přijde a odkud je nahradí, zatím neví.

„V tuto chvíli jsme, co se týče přepravy, na osmině běžného standardu a dá se očekávat, že propad bude obrovský. Kraj má měsíčně z tržeb 50 milionů korun, teď to klesne o desítky procent. Stálo by za to, kdyby tyto ztráty kompenzoval stát, protože jsme to jako kraj nemohli nijak ovlivnit. Až se situace uklidní, určitě se pokusíme vyvolat nějaká jednání s vládou,“ vysvětlil Komínek.

Ve vlacích objednaných krajem průvodčí nebudou kontrolovat jízdenky, lidé si je přesto mají zakoupit na nádražích, v prodejních automatech či v mobilních aplikacích. Opatření platí prozatím do 24. března.

K opatřením sáhla i Arriva City, jež provozuje MHD v Bílině a Teplicích. Lidé nesmějí do vozů nastupovat předními dveřmi a zároveň jsou pomocí letáků vyzýváni k tomu, aby při cestování používali roušky či jinou ochranu obličeje. V Teplicích bylo navíc zrušeno placené parkování na území města, aby lidé využívali MHD co nejméně.

Město Litoměřice pak až do 24. března zastavilo MHD úplně. „Riziko je třeba co nejvíce eliminovat i prostřednictvím možností, které jako město máme. Autobusy považujeme z hlediska epidemie, která teprve bude kulminovat, za rizikové. Litoměřice jsou poměrně malé, na nezbytný nákup lze dojít pěšky,“ uvedl místostarosta Karel Krejza (ODS).

U seniorů, kteří autobusy v hojné míře využívali, věří vedení města v sousedskou výpomoc. Pro osamocené staré či handicapované lidi chystá radnice krizové potravinové balíčky, které jim budou doručeny až do domovů.

Do vozů MHD Mostu a Litvínova mohou cestující vstoupit jen se zakrytými ústy a nosem.

„Pokud nemají roušku, mohou použít šátky, šály, ručně šité roušky a jiná alternativní řešení. V opačném případě je možné vykázat cestujícího z přepravy,“ stojí na webu podniku, který už dříve seškrtal jízdní řád, zakázal prodej jízdenek u řidiče a vstup předními dveřmi.

Od pondělí platí mimořádná opatření i v MHD v Chomutově, Žatci či Děčíně, kde lidé také jezdí zdarma. Nastupovat předními dveřmi pak nelze ani v MHD v Ústí nad Labem, kde ale mohou cestující zaplatit a odbavit se i jinak než u řidiče.