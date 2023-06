Zvažujeme trestní oznámení, říká ústecká opozice kvůli odkupu díry v centru

„Zastupitelé jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře. V tomto případě přichází v úvahu trestněprávní odpovědnost i občanskoprávní odpovědnost za škodu způsobenou městu. Problémem je samozřejmě samotná dvojnásobná částka odkupu oproti znaleckému posudku, ale i skutečnost, že město kupuje pozemek, aniž ví, co s ním bude dělat. Je vůbec možné realizovat 13 let starý projekt polyfunkčního domu? Kolik to bude stát? O záměru se prakticky nevedla diskuze,“ říká opoziční ústecká zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí).

Podle ní je nákup jeden z nejméně zodpovědných kroků města v historii. „Ať se každý zamyslí, jestli by tímto způsobem hospodařil se svými penězi. Obávám se, že pokud se bude radnice snažit realizovat projekt, je to investice v řádech stovek milionů korun,“ podotýká Žákovská.

Zvažuje proto podání trestního oznámení, a to nejenom ve vztahu k pondělnímu hlasování o odkupu pozemku. Záležitost chce ale nejdříve konzultovat s odborníky na trestní právo.

Roky opuštěné staveniště v centru Ústí nad Labem kdysi město soukromé firmě UDES prodalo za 44 milionů korun, podle primátora Petra Nedvědického (ANO) firma do stavby dalších 35 milionů korun firma investovala. Cenu 73 milionů označuje primátor za výsledek nabídky a poptávky.

„Dostali jsme nabídku od majitele, který vycházel z posudku soudního znalce, který k této ceně odpovídající situaci na trhu došel. Mimochodem, kraj si nechal zpracovat svůj posudek a stanovená cena je vyšší. Ale kdokoliv ze zastupitelů měl a stále má příležitost jednat s majitelem o jiných podmínkách. Pokud vím, nikdo se o to nepokusil. Cena je prostě taková, jakou se podařilo dojednat,“ komentuje Nedvědický.

Podle něj je chybu třeba hledat u někdejšího vedení města, které pozemek prodalo. „Zároveň byly zrušeny všechny pojistky, které investorovi bránily v tom, aby objekt rozestavěl a nechal být, a to přesně se stalo,“ poznamenává primátor.

Hlasování ohledně odkupu proběhlo tajně kvůli ovlivňování politiků ze strany občana. Z 37 přítomných zastupitelů bylo 19 pro odkup, jeden se zdržel. Zbývajících 17 si hlasovací lístek ani nevyzvedlo. Hlasovala tak pouze koalice.

„Tajné hlasování je neobvyklé, ale zákonné. Zastupitelům bylo totiž vyhrožováno trestním stíháním přímo na jednání zastupitelstva jak ze strany občana, tak ze strany opozice. Tuto skutečnost vnímám jako negativní ovlivňování rozhodování. Aby zastupitelé nepodléhali obavám z možného ovlivňování, navrhl jsem tajné hlasování. Zároveň zazněl argument, že kdo je nevinný, nemá se čeho bát. To je dost cynické. Pražští politici v kauze Opencard byli také nevinní, a co jim to bylo platné. Prožili si řadu let vláčení po soudech a v médiích,“ míní Nedvědický.

Pochybnosti jsou kolem stavebního povolení. Podle opozice už nemusí být platné. „Pochybností okolo stavebního povolení je hodně, ať už se týkají současné stavby na pozemku, která vznikla bez stavebního povolení, nebo údajně zahájené realizace stavby v době blížícího se konce stavebního povolení na přelomu let 2020 a 2021. Budu se snažit situaci vyjasnit. Podala jsem podnět ke krajskému úřadu jako nadřízenému úřadu ústeckého stavebního úřadu a zvažuji i cestu správního soudnictví,“ zmiňuje Karolína Žákovská.

„Stavební povolení je otázkou výkonu státní správy, zde mi nepřísluší tento výkon komentovat. Pokud stavební úřad vydá stavební povolení, nemám důvod pochybovat o jeho rozhodování,“ říká k tomu Nedvědický.

Město teď podle něj s právníky připraví do měsíce kupní smlouvy, kdy dokumentace bude zahrnovat také vyřešení zástavního práva. Samospráva by podle jeho slov mohla využít takzvaný PPP projekt, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz.

16. března 2023

„S objektem získáme i projekt. Ten prošel dlouhým vývojem, aktuálně ho posoudí kancelář architekta. Rozhodně by bylo škoda zahodit práci a prostředky, které tam byly vynaloženy. Jsem pro dostavění objektu. Jeho využití by bylo možné pro odbory magistrátu a organizace města, které sídlí v komerčních prostorách,“ říká Nedvědický.

Na místě obehnaném plotem je momentálně rozestavěné parkoviště, které má dvě podzemní patra.

Žákovská naproti tomu naplno říká, že nevěří, že město někdy projekt dokončí. „Ale pokud by se to za nějaké rozumné finanční prostředky podařilo dokončit a našlo se smysluplné využití, tak se vedení města ráda omluvím,“ dodává opoziční zastupitelka, která před volbami dokonce mluvila o vyvlastnění díry.

Podle ní by bylo lepší, kdyby na pozemku vznikl park. „Administrativních budov máme v centru dost a ani nejsou všechny plně obsazené. Ale neříkám, že postavit na pozemku budovu je úplný nesmysl. Když už ale stavět, mělo by tam podle mého názoru vzniknout něco architektonicky cenného a přínosného.“