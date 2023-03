Ostudná místa Ústí nad Labem: věčná díra u náměstí i zdevastované hotely

1 Místo obchodů je u náměstí jen díra

Nevzhledná díra v centru Ústí nad Labem. Podle původních plánů tu měl vyrůst dům s kancelářemi, obchody či kavárnami.

Když se v Ústí nad Labem řekne „díra na Míráku“, každý ví, o čem je řeč. Nevzhledná díra, kolem které denně projdou tisíce lidí a kde podle původních plánů měl vyrůst dům s kancelářemi, obchody či kavárnami, hyzdí centrum města mnoho let. A zatím to vypadá, že ho ještě nějakou dobu hyzdit bude.

Historie díry se začala psát už v roce 2009, kdy město v čele s primátorem Janem Kubatou (ODS) investorovi, společnosti UDES, prodalo pozemek za 44 milionů korun. Částka se tehdy mohla zdát vysoká, žádná výhra to ale ve skutečnosti nebyla.

Město totiž rok předtím zaplatilo 35 milionů korun za přípravu staveniště a archeologický průzkum. Nad faktem, že není úplně obvyklé, aby přípravu staveniště a průzkum platilo město, se opozice dost podivovala.

Před časem se na plotě u stavební jámy dokonce objevila informace, že na staveništi vzniká stanice metra. I když byl plakát profesionálně vyvedený a mnoho lidí vzalo informaci vážně, byl to jenom vtip. Autor chtěl nejspíš upozornit, že stavba plánovaného kancelářského domu léta nepokračuje.

Stavbu provází problémy od samotného začátku. Když začaly na pozemku už v roce 2010 vznikat betonové základy v rámci statického zajištění, vypadalo to, že výstavbě nic nebrání. Opak byl pravdou. Firma nemohla stavět dál do výšky, neměla vyřešený odprodej 34 metrů čtverečních městské parcely, do kterých plánovaná stavba přesahovala. A tudíž neměla ani stavební povolení.

To získala v květnu roku 2018 a následující rok na jaře plánovala začít se stavebními pracemi. Hotovo mělo být zhruba za rok a půl. Stavební ruch ale nenastal. Podle tehdejšího vyjádření Radka Neymona ze společnosti UDES bojovala firma s vysokými cenami stavebního materiálu a prací.

V roce 2018 měla firma šanci získat i zbývající malý kus pozemku. Investor s městem uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že do pěti let od kolaudace měla být podepsána kupní smlouva. Ta nakonec uzavřena nebyla, a tak je malý potřebný pozemek pořád města. A za plotem se stále nic neděje, z pozemku se pomalu stává smetiště.

Podle zjištěných informací to vypadá, že se firma UDES chce problematické stavby zbavit, se zájemci začala jednat o prodeji nebo pronájmu pozemku. V úvahu přichází i varianta, že by pozemek odkoupilo město. Jak uvedl primátor Petr Nedvědický, má město o pozemek zájem, ovšem za rozumnou cenu. Cena, za jakou by investor pozemky prodal, není známa.