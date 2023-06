Ústí koupí za 73 milionů díru hyzdící centrum, hlasování politiků bylo tajné

Z 37 přítomných zastupitelů bylo 19 pro odkup, jeden se zdržel. Zbývajících 17 si hlasovací lístek ani nevyzvedlo. Hlasovala tak pouze koalice složená z ANO a SPD.

„Myslím, že je to opravdu příležitost pro město a jsem rád, že výsledek je, jaký je,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO), který tajné hlasování odůvodnil tím, že jeden z občanů zastupitele upozornil na trestně právní odpovědnost v případě přijetí rozhodnutí.

Podle Nedvědického byla původní nabídka firmy okolo 100 milionů korun. Město přitom pozemek, na němž se měl vystavět polyfunkční dům, společnosti UDES prodalo v roce 2009 za 44 milionů korun, dalších 35 milionů pak firma do staveniště investovala. „Bylo by špatné tyto investice zničit. Předpokládám, že by se mělo pokračovat ve výstavbě,“ poznamenal primátor.

Jako rizikový označila odkup díry opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí). „Nákup bych považovala za vysoce rizikový i s trestně právními souvislostmi. Cena je dvojnásobná oproti obvyklé ceně tržní. Zpracovatel posudku, který si nechalo udělat město, výslovně říká, že tato cena by byla možná pouze mezi soukromými subjekty. Obvyklá tržní cena v souladu se zákonem o oceňování nemovitostí je 36,9 milionu korun,“ uvedla Žákovská.

Žákovská zároveň upozorňuje na to, že existují důvodné pochybnosti, že stavebník nemá platné stavební povolení. „Navíc o projektu nic nevíme, zatím jsme ho neviděli,“ dodala opoziční zastupitelka s tím, že na krajský úřad dala podnět k ověření platnosti stavebního povolení. „Město si koupí díry uváže k noze ohromný balvan v podobě projektu, který nezná a jehož realizace bude stát stovky milionu korun,“ zmínila.

16. března 2023

S odkupem nesouhlasili ani další opoziční zastupitelé. Podle Petra Křivana (UFO) není cena reálná. „Kdyby byla, už to firma UDES dávno prodá,“ poznamenal. Stejně to vidí i Michal Šidák (ODS). „Odkup bychom rádi podpořili, ale chybí mí informace, jaký má město další záměr s dírou jako takovou,“ uvedl ještě před hlasováním.

Samotný projekt na dokončení polyfunkčního domu s kancelářemi, kavárnami nebo byty nemá k dispozici ani radnice. „Projekt předem k dispozici nemáme, ale viděli jsme ho. Je to součást nabídky a není tak důvod, aby nám to majitel předával. A taky nám ho nepředal. Je to majetek vlastníka a není jeho zájmem, aby byl zveřejňován,“ popsal Nedvědický.

Po schválení odkupu díry zastupiteli začne radnice spolu s právníky připravovat kupní smlouvu. „Odhaduji, že do měsíce bude smlouva kompletní, kterou následně podepíšeme,“ sdělil primátor.

Jestli se výstavbu polyfunkčního domu podaří dotáhnout do konce, mohla by se do něj přestěhovat část městských organizací. „Umím si představit, že by prostory využíval centrální městský obvod či infocentrum. Podle odhadů mohou náklady na stavbu vysoce překročit částku 100 milionů korun. Myslím, že je načase přijít s výběrovým řízením na PPP projekt, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz,“ poznamenal Nedvědický.

Firma UDES se podle jejího předsedy představenstva Radka Neymona rozhodla pozemek prodat kvůli současné situaci na realitním trhu.