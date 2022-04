Developer Třešňák chystá nákupní zónu u Lovosic, stavět chce příští rok

„Řešený pozemek pro navrhovanou výstavbu se nachází v jižní nezastavěné části obce Lovosice, na křižovatce Siřejovické ulice a komunikace I/15,“ informovala firma v oznámení, jež odeslala na krajský úřad k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Dotčené orgány a veřejnost mají možnost se k záměru vyjádřit do 24. dubna.

Plánovaná výstavba je podle dokumentace v souladu s územním plánem města. „Areál obchodního centra se nachází v průmyslově komerční zóně, kde sídlí již řada firem, nebo jsou zde plánované záměry s podobným účelem. Na pozemku je v tuto chvíli zatravněná plocha bez konkrétního využití,“ píše se dále v oznámení.

Kromě samotného obchodního domu o rozloze více než pět tisíc metrů čtverečních chce firma v areálu postavit i parkovací plochy, zásobovací dvůr a retail (objekt s nájemními jednotkami určenými pro maloobchodní prodej nepotravinového zboží).

Součástí má být celkem 289 parkovacích míst, z nichž deset bude vyhrazeno pro invalidy a deset pro matky s dětmi.

Stavba nákupního centra by měla začít v příštím roce a podle zveřejněné dokumentace by měla trvat nejpozději do roku 2025. „Hotovo by mohlo být už do listopadu 2023,“ věří ale Jaroslav Třešňák.