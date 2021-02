Kraj posvětil developeru Třešňákovi výstavbu tří velkých hal v Ústí

Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplývá, že záměr s názvem Skladovací haly v Ústí nad Labem nemá významný vliv na životní prostředí a nebude tak posuzován podle zákona.

„Vlivy na sledované složky životního prostředí jsou nevýznamné. (…) V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě,“ píše se v rozhodnutí krajského úřadu.

Předmětem plánu je výstavba tří skladovacích hal doplněná areálovými komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Areál bude stát na ploše 107 tisíc metrů čtverečních, přičemž samotné haly mají zaujmout plochu téměř 67 tisíc metrů čtverečních. Záměr počítá i s navýšením dopravy, denně by do areálu mělo přijet 180 osobních a 152 nákladních automobilů.

Mám radost, říká podnikatel

Podle dokumentace by výstavba hal měla začít už v březnu a hotové by měly být v září letošního roku. Jestli to tak ale skutečně bude, zatím neví ani podnikatel Jaroslav Třešňák.

„Momentálně jsem na cestě z Chorvatska, kde řeším jiný projekt. Mám ale radost z toho, že krajský úřad stavbu posvětil. Máme na to hotový projekt a věřím, že vše proběhne podle plánu,“ sdělil MF DNES.

Na pozemcích, kde budou haly postaveny, se v minulosti nacházely jiné průmyslové objekty. Už v roce 2019 je však Třešňákova společnost nechala zbourat a připravila si je pro budoucí výstavbu. V jednu dobu se dokonce spekulovalo o tom, že na nich vznikne supermarket.