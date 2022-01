Developer Třešňák bude v Teplicích stavět bytové domy, začne už v únoru

„V lokalitě máme od roku 2008 stavební povolení na tři domy, v první fázi začneme s výstavbou jednoho. Stavební práce budou zahájeny v únoru,“ uvedl Roman Wurzel, vedoucí oddělení prodeje JTH Holding.

„Jde o lokalitu, která je výhodná pro rodiny s dětmi, v blízkosti je základní i mateřská škola. Věřím, že to pro Teplice bude velká událost, po roce 1989 se tady mnoho nových bytů nepostavilo,“ podotkl Jaroslav Třešňák.

S tím souhlasí i primátor města Hynek Hanza (ODS). Podle něj bytová výstavba v Teplicích skutečně pokulhává.

„S panem Třešňákem jsem před časem projednával všechny jeho záměry a musím říci, že je to trochu i moje dílo, protože jsem ho přesvědčil, aby začal s tím, co je pro naše město potřebné, a to je další kapacita bydlení. V podstatě jsem ho přesvědčil, aby se vrátil ke staré studii, kterou už měl v této lokalitě zpracovanou dlouho. Jsem rád, že se to povedlo a bude se stavět nový bytový dům,“ sdělil Hanza.

Projekt s názvem Byty Novoveská nabídne v 1. etapě celkem 59 bytů, převážně s dispozicí 2+kk, ale také 3+kk a 4+kk. Jejich ceny se budou pohybovat v rozmezí 3 až 6,8 milionu korun. „Lidé zaplatí 10 procent za rezervační smlouvu a 10 procent při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Zbytek částky doplatí až po kolaudaci,“ nastínil Třešňák, jak bude probíhat financování.

Další domy? Záleží na poptávce

Provedení bytů má být vysoce nadstandardní. V interiéru budou použité velkoformátové obklady a dlažby španělské designové značky Porcelanosa, sanita od společnosti Ideal Standard a dřevěné dveře od italského výrobce Barausse. Součástí každého bytu bude i balkón.

„Jak už je naším standardem, celý areál bude oplocený, protože chceme, aby se tam lidé cítili bezpečně. Parkovací místa budou jak v prvním podzemním podlaží, tak i v okolí domu,“ přiblížil Wurzel s tím, že budova bude mít šest nadzemních a jedno podzemní podlaží.

„Z bytů bude nádherný výhled na Teplice a na Krušné hory. Když vše půjde, jak má, první majitelé se do nových bytů budou moci nastěhovat na Vánoce 2023,“ nastínil Wurzel.

Kdy konkrétně ve zmíněné lokalitě vyrostou i další dva bytové domy, zůstává nejasné, záležet prý bude hlavně na poptávce. „Ve chvíli, kdy zaplníme 40 procent rezervací v prvním domě, zahájíme stavbu druhého,“ vysvětlil Třešňák.

Výstavba na Nové Vsi není jediným bytovým projektem JTH Holding v kraji. Společnost aktuálně staví i 28 bytových jednotek v Žatci, v lokalitě poblíž obchodu Tesco. „V podstatě kolaudujeme a byty budeme brzy předávat lidem. Máme zde postavené dva domy, ale stavební povolení máme na dalších šest. Letos nebo v příštím roce zahájíme výstavbu třetího,“ uzavřel Wurzel.