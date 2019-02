Zřícenou zeď chce Děčín reklamovat. Stavba je totiž stále v záruce

Město chce jednat s dodavatelem o reklamaci stavby, protože je po čtyřech letech stále v záruce, která končí v roce 2020.



„Na řešení problému od víkendu intenzivně pracujeme. Další postup se bude odvíjet od toho, jak se k tomu postaví dodavatel,“ sdělil náměstek děčínského primátora Jiří Anděl.



Dodavatel stavby je společnost Gardenline, kterého děčínský magistrát v pondělí oslovil.



„Stavba je v záruce a firma by měla vše dát do pořádku. Ale současně potřebujeme situaci rychle vyřešit bez ohledu na to, zda někdo reklamaci uzná nebo ne. Nejdůležitější nyní je, aby se sesuv nerozšířil a neohrozil obyvatele a další majetek,“ sdělil Anděl s tím, že nyní odhadnout výši škod nelze.

Opěrná zeď je v místě vjezdu do bývalých garáží sovětské armády, kde byla dříve betonová konstrukce a jezdila zde těžká technika. To se mohlo na zřícení podepsat.



„Při opravě opěrné zídky se až sem nezasahovalo. Je s podivem, ze tato zeď vydržela jen čtyři roky, když pod ní je zeď stará 180 let a ta se ani nehnula. Možná se ukáže, že zeď nespadla celá díky šťastné náhodě bude ji třeba zrekonstruovat celou,“ konstatoval Anděl.

Město proto nyní bude sesuv a jeho okolí pečlivě sledovat. „Nejsme moc klidní. Nyní jsou velké mrazy ale brzy se má výrazně oteplit a může nastat další pohyb zdi,“ dodal Anděl.

Sesuv se naštěstí nijak nedotkl nedaleké zámecké sýpky. Ta je postavena na skále a statik neobjevil ani jednu trhlinu.