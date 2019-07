Cizinec obviněný ze znásilnění zůstane ve vazbě, soud stížnost zamítl

Portál iDNES.cz informaci o setrvání podezřelého ve vazbě zjistil z justiční databáze. „Rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno,“ píše se v ní.

Krajský soud o stížnosti rozhodl při středečním neveřejném zasedání. Kateřina Doušová, šéfka dozorujícího litoměřického státního zastupitelství, uvedla, že verdikt zatím neobdržela.



Muž do Česka přicestoval vlakem poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení. Tam byl 46 dní kvůli jízdě načerno a vyhrožování sociálnímu pracovníkovi.

V zemi našich západních sousedů příslušné orgány vyšetřovaly i jeho násilnou trestnou činnost.



V Německu v minulosti neúspěšně žádal o azyl a měl dva roky na opuštění země. Tamní úřady ho zařadily mezi osoby určené k deportaci, protože ale neměl žádné doklady a nekomunikoval, nemohly ho deportovat do vlasti.



Čeští policisté cizince zadrželi krátce po znásilnění dívky. Jeho totožnost ověřili porovnáním jeho otisků prstů s údaji německých úřadů. Je ale otázkou, zda jde o jeho skutečnou identitu.

Podle dřívějších informací iDNES.cz se muž zřejmě jmenuje Abdallah D. a je mu devětadvacet let. Odkud přesně pochází, však stále není jasné. Muž s vyšetřovateli nespolupracuje.



Mluvný nebyl ani u litoměřického soudu, kde ho před několika týdny poslali do vazby. V několika různých jazycích se k činu nejprve přiznal, pak vinu zase odmítl. V závěru zasedání uvedl, že nechce do vězení, což se podle soudce muselo brát jako stížnost. Hrozí mu vězení od dvou do deseti let.



Vyšetřování případu se chýlí ke konci. „Myslím, že jeho skončení lze očekávat do měsíce,“ sdělila státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Afričan před litoměřickým soudem 20. června: