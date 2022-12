Chřipka nastoupila dřív a plní nemocnice, očekávají se dvě vlny epidemie

„Evidujeme nárůst nemocnosti o 60 procent proti minulému týdnu. Nyní je průměrná nemocnost akutním respiračním onemocněním a chřipkami v kraji 2 200 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší čísla má Teplicko, kde už hranice přesáhla 3 000, a nejmenší Ústí, kde je asi 1 600 na 100 tisíc lidí. Avšak i tato nemocnost je už epidemický práh,“ říká ředitelka krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Právě na počtu 1 600 nemocných na 100 tisíc se lékaři a epidemiologové shodují jako na hranici epidemie.

Problém se odráží i v nemocnicích. „Přes víkend sanitky přivážely na akutní příjmy všech nemocnic v kraji pacienty s respiračními infekcemi. Jsou to převážně senioři, kteří jsou rizikovou skupinou a nemoc zvládají hůře než mladí a zdraví. K dnešními dni máme na oddělení 19 pacientů s chřipkou, taková čísla nepamatuji řadu let,“ sdělil v pondělí primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý s tím, že s covidem leží v nemocnici 12 lidí.

„To jsou skutečně velká čísla. Covid přestal a vládu teď převzala chřipka. Je jí více a očekáváme, že to tak bude i v nejbližších dnech a týdnech. Počet covidových pacientů je zhruba stejný řadu týdnů, pohybujeme se stále kolem 10 až 12 pacientů. Očekávali jsme, že zimní sezona s sebou přinese více pacientů s covidem, ale zdá se, že letní vlna byla větší, než se objevilo ve statistikách, a promořilo se více lidí,“ říká Dlouhý.

Vysoký výskyt chřipky potvrzují i laboratoře při vyhodnocování testů PCR. „V minulém týdnu šlo dokonce o 75 potvrzených vyšetření chřipka typu A,“ potvrzuje Šimůnková s tím, že už také evidují dvě úmrtí seniorů. „Jde sice o úmrtí na jiné závažné onemocnění, ale oba senioři byli nakaženi chřipkou,“ podotýká.

Právě mezi seniory nyní dochází k velkému rozvoji onemocnění. „Dosud stoupala nemocnost v nejnižších věkových skupinách, ale nyní se zvyšuje i mezi dospělými a seniory. Běžně evidujeme největší výskyt chřipky a respiračních onemocnění na přelomu ledna a února. Letos je však pravděpodobné, že půjde o dvouvlnnou epidemii,“ uvažuje Šimůnková s tím, že podobnou situaci už během své třicetileté kariéry u hygieny zažila několikrát.

Návrat klasických virů

Dřívější nárůst počtu onemocnění může být podle některých odborníků zapříčiněn tím, že se lidé po dva roky díky používání roušek a respirátorů nesetkali s jiným akutním respiračním onemocněním.

„Já si však myslím, že minulé dva roky nás obtěžoval koronavir a letos se k nám ty naše klasické respirační viry jednoduše vrátily,“ předestírá Šimůnková. „I děti se nyní poprvé setkávají s RS viry a podle informací lékařů jsou u nich záněty průdušek častější než dříve,“ popisuje hygienička.

Vzhledem ke zvýšené nemocnosti vydala krajská hygienická stanice doporučení, aby nemocnice omezily návštěvy a důsledněji kontrolovaly používání ochranných prostředků dýchacích cest.

„Nechceme zakazovat, aby nejbližší rodinní příslušníci v době Vánoc navštěvovali své blízké, ale rozhodně není vhodné, aby chodily na návštěvy celé rodiny, a už vůbec není vhodné, aby s sebou vodily děti,“ apeluje Šimůnková.

Primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý také připomíná, že pokud je člověk nastydlý, má rýmu, kašel, teplotu, měl by opravdu zůstat doma a i v době vánočních svátků se omluvit z návštěvy u příbuzných. „Děti můžou nakazit prarodiče, s nimiž to pak může dopadnout špatně. Lidé by také měli dodržovat to úplně základní pravidlo: Pokud jsem nemocný, nechodím do práce,“ dodává lékař.