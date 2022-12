Někdo může „chytit“ covid, chřipku i RS virus najednou, varuje imunoložka

Co je RS virus Respirační syncytiální virus (RS virus) způsobuje běžné nachlazení. V krajním případě ale může vést i k vážným dýchacím obtížím až k těžkému zánětu plic. Téměř všechny děti prodělají infekci do dvou let, nakazit se ale lze vícekrát za život. Většina lidí má jen mírné obtíže a brzy se zotaví. Vážnou formou nemoci jsou ohrožené hlavně předčasně narozené děti, kojenci do šesti měsíců, děti s nemocí srdce či plic do dvou let i dospělí s oslabenou imunitou