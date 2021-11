Jízda z Rumburku do Prahy se protáhne, dopravce zrušil autobusovou linku

Důvod ukončení linky je podle dopravce hlavně ekonomický, navíc mu skončila licence. Linku dopravce provozoval čistě na komerční bázi, a tak ji finančně nepodporoval ani Ústecký kraj.

„Dopravní úřad Libereckého kraje se rozhodl zařadit úsek trasy linky po Libereckém kraji do kategorie ‚závazkových‘, tedy dotovaných služeb, a výkonem této služby, mimo jiných, pověřil dopravce ČSAD Liberec a zčásti i privátní společnost ČSAD Česká Lípa,“ uvedl na stránkách dopravce jeho ředitel Rostislav Bošek.

Úřad ve vyjádření podle Boška uvedl, že Quick bus nemůže odbavovat cestující mezi Svorem a Prahou. Dopravce by tak mohl jezdit pouze pro Ústecký kraj. Zavedení jiné trasy ze Šluknovského výběžku do Prahy však Bošek vyloučil.

„My v podstatě jsme na hranici trojmezí a od nás na všechny strany jezdí nějaká dotovaná doprava. Buď je to strašně daleko, nebo oblast má už tak hustou dopravní síť, co se týče obsluhy území v osobní dopravě, že to nemá příliš smysl,“ řekl ředitel.

V minulosti se Quick bus pokoušel zavést linku přes Mladou Boleslav, ale Středočeský kraj rovněž nepodpořil odbavování cestujících. „Jiný směr tady od nás v podstatě nemá smysl,“ dodal Bošek.

Obcím ve Šluknovského výběžku předal informaci o ukončení linky Krajský úřad Ústeckého kraje s částečným vyjádřením i informací, že již od 12. prosince by na této lince měly být nasazené krajské autobusy.

„Tuto linku dopravce provozoval na komerční bázi a Ústecký kraj do ní nikterak nevstupoval, ať už z pohledu jízdního řádu či finanční podpory. Představovala však součást dopravní obslužnosti obyvatel Šluknovského výběžku do spádových měst v Libereckém kraji (např. školská zařízení – N. Bor, Č. Lípa), rovněž dále do Prahy. Společně s Libereckým krajem jsme již bez ohledu na linku firmy Quick bus objednali s platností od příštího jízdního řádu, některé spoje na této dálkové lince,“ stojí mimo jiné ve vyjádření.