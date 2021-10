Ústí spustilo masivní kontroly v MHD, z vyloučeného Mojžíře odjel málokdo

Kolem pondělní půl desáté dopoledne je zastávka na sídlišti Mojžíř plná lidí. Do přijíždějícího trolejbusu jich však nastoupí jenom pár, zbytek nemá jízdenku. Asistenti prevence kriminality totiž předem upozorňují, že ve vozech MHD probíhají kontroly.



„Je nám jasné, že to někteří risknou a i přes upozornění nastoupí,“ říká mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný. Na takové cestující pak čeká kontrola revizora v doprovodu dvoučlenné hlídky strážníků.



„Pokud si lidé jízdenku u řidiče nekoupí a řádně neoznačí, na další zastávce musejí vystoupit,“ přibližuje Novotný. Vystoupit musí i ten, kdo nemá zakrytá ústa a nos.

„Roušku nemám, přijde mi to jako hloupost. A nevidím důvod ji nosit, je to nesmyslné,“ reaguje na upozornění strážníka mladá žena. „Nemám důvod se před něčím chránit, nevěřím tomu, že je to tak nakažlivé a tak nebezpečné. Prý mě bude kontaktovat hygiena, tak jsem zvědavá,“ konstatuje naštvaně. Musí totiž vystoupit o zastávku dřív, než měla v plánu.

Většina lidí radši čeká na další spoj. Ale zbytečně, i tam jsou kontroly. Několik spojů do centra města si nechal ujet i zhruba padesátiletý muž. Přicestoval vlakem z nedalekých Povrlů a potřebuje se dostat do Ústí k lékaři.

„Ve vlaku jsem si koupil jízdenku jenom do Neštědic, na víc nemám peníze. Počítal jsem, že odtud pojedu načerno do města,“ svěřuje se. „Nejsou všichni lidi bohatý, aby si mohli jízdenku koupit,“ dodává.



Když mu asistent prevence kriminality vysvětlí, že to dnes načerno opravdu nepůjde, odejde, v blízkém obchodě si jízdenku koupí a po nástupu ji revizorovi s úsměvem ukáže.

Jako správnou věc vidí kontroly cestujících na linkách ústecké MHD pan Arpád. „Mám legitku. Přijde mi to pohodlnější než riskovat jízdu načerno,“ říká. Na sídlišti v Mojžíři bydlí dvacet let a kdyby to šlo, hned by se odstěhoval. „Je to tady čím dál horší, ale odstěhovat se není kam,“ posteskne si.

Devadesát procent lidí jezdí načerno

Kontroly probíhají v MHD 24 hodin denně, zapojeno je do nich 25 strážníků, deset asistentů prevence kriminality a několik revizorů.

„Nebudou jenom na linkách z Mojžíře, ale ve vytipovaných lokalitách po celém městě. Víme, že problémy jsou i ve směru ze Všebořic či Klíše,“ přibližuje primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Kontroly podle něj budou probíhat do té doby, než počet lidí bez platné jízdenky klesne pod přijatelnou mez. „Z mého pohledu je to maximálně třicet procent. Dneska z Mojžíře jezdí devadesát procent cestujících načerno,“ dodává primátor.

Město také zvažuje variantu, že by cestující v MHD nastupovali na všech linkách pouze předními dveřmi.

„Budeme zpracovávat dlouhodobější analýzu. Od této akce si slibujeme, že budou platit všichni. Do vlaku nebo do letadla vás taky nepustí, pokud nemáte jízdenku. Nevidím důvod, proč bychom měli neustále tolerovat, že určitá část obyvatel jezdí načerno,“ řekla Iveta Tomková (Vaše Ústí), starostka městské části Neštěmice, pod kterou problematický Mojžíř spadá.