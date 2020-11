Ženu z uzamčeného linkového autobusu osvobodili městští strážníci

„Hlídka strážníků obdržela oznámení, že u nádraží je v autobuse uzamčena nějaká žena. Strážníci na místě zjistili, že autobus je skutečně uzamčen, uvnitř se nachází jedna osoba a řidič autobusu není k sehnání,“ uvedl Milan Liška, ředitel bílinské městské policie.



Strážníkům se sice podařilo sehnat kontakt na dispečink dopravní společnosti, tam však zrovna telefon nikdo nezvedal. Za chvíli naštěstí na místo přijel další autobus stejné dopravní společnosti, jehož řidič pomohl autobus odemknout a uvězněnou cestující vysvobodil.

Ta poté strážníkům řekla, že jela jako každý den do práce. Zda na chvíli usnula a nevšimla si, že řidič z autobusu odchází, už ale nesdělila. Strážníci ji tak aspoň odvezli do práce, aby se do ní dostala včas.

Hlídka později zkontaktovala i řidiče autobusu. Ten jim uvedl, že na paní v autobuse zapomněl.