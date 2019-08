Legendární motocyklová značka Čechie-Böhmerland se vrací. Vznikne 10 strojů

K vidění jsou už jenom v muzeu, pár exemplářů mají soukromí vlastníci. Řeč je o motocyklech legendární značky Čechie-Böhmerland, které se v Krásné Lípě vyráběly před více než osmdesáti lety. Teď to však vypadá, že se na silnice vrátí, byť jen v limitované sérii.

„Vytvořili jsme nový model motocyklu a pro zájemce vyrobíme pouze deset kusů,“ říká podnikatel a konstruktér Petr Knobloch, majitel ochranné známky.



Čechie (německy Böhmerland) V meziválečných letech to byla firma zabývající se výrobou motocyklů. Nejdelší sériově vyráběný motocykl zkonstruoval a vyráběl ve svých dílnách Albin Hugo Liebisch nejprve v Krásné Lípě, později v Kunraticích u Šluknova. Třímístný stroj byl délkou 3,2 metru nejdelším na světě. Celkem Liebisch vyrobil asi tři tisíce kusů s různým obsahem motoru.

Spanilá jízda motocyklů na dnešním mezinárodním srazu majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland 2019 začne v Doubici a přes Krásnou Lípu, Varnsdorf, německý Großschönau, Rumburk, Šluknov a Kunratice se vrátí zpět do Doubice



Kdy jste, pane Knoblochu, propadl motocyklové vášni a vášni pro Čechie?

Stejně jako každému klukovi se mi motocykly líbily. Když jsem poprvé viděl dlouhý model Böhmerlandu v muzeu, říkal jsem si, že je to krásný, neskutečný stroj. Vůbec by mě nenapadlo, že nejenže jednou budu nějaký mít, ale že je ještě budu vyrábět.

Proč zrovna Čechie?

Skládal jsem si pro radost svého vlastního historického Böhmerlanda, dával jsem ho dohromady asi tři roky a úspěšně - fungoval, jezdil. Profesí jsem konstruktér, pracoval jsem i na velkých automobilových projektech a tady se zrodila myšlenka, proč nezkusit vytvořit třeba jenom pro sebe nový motocykl. A proč by to nemohl být nový Böhmerland 21. století. Ta značka zanikla a osmdesát let ve výrobě nikdo nepokračoval, říkal jsem si, že to je škoda.



Jak složité bylo sehnat komponenty na historickou Čechii?

Projel jsem téměř celou Evropu. Každý měl něco. Motocykl nebyl pohromadě, nešlo tedy o to, že bych jenom renovoval. Některé komponenty byly v takovém stavu, že jsem je musel kompletně nahradit. Práce bylo hodně.

(Vlastník ochranné známky získává zápisem výlučné právo na její užívání na 10 let. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let. Značka Čechie-Bohmerland zanikla a nikdo ve výrobě nepokračoval, nebyla ani součástí žádného dědictví. - pozn. red.)

Vy jste vlastníkem ochranné známky Böhmerland, jak se vám ji vlastně podařilo získat?

Musíte přesvědčit Úřad průmyslového vlastnictví, že ochrannou známku používáte v obchodním styku a že s tím názvem opravdu pracujete. Aby nedošlo ke zneužití vlastnictví ochranné známky tím, že si někdo nechá něco zaregistrovat a potom to za tučný obnos prodá. O tom, že si vytvořím nový motocykl Böhmerland a navážu tak na historii, jsme s kamarády designéry začali uvažovat zhruba před deseti lety. Vytvářeli jsme návrhy nového stroje a říkal jsem si, když už si motocykl postavím, bylo by fajn mít k tomu zároveň i ochrannou známku.

Jak dlouho trvalo schvalování?

Trvalo víc než dva roky, než jsme úřadu doložili všechny dokumenty, které jsou k registraci nutné. Ochranná známka Böhmerland nikdy registrovaná nebyla. Podle úřadu má ale název národopisný charakter a s tím byl při schvalování velký problém, ale nakonec nám jí uznali. První návrhy jsem měl zpracované už v roce 2009 a následující rok jsem požádal o ochrannou známku. Přidělena nám byla v roce 2013.



Co následovalo?

Dál jsme pracovali na návrzích a letos v únoru padlo rozhodnutí, že vyrobíme prototyp úplně nového motocyklu. Byli jsme zvědaví, jestli to vůbec bude lidi zajímat. Bral jsem to tak, že když zájem nebude, budu spokojený i s tím, když postavím jeden jediný kus pro sebe. První představení prototypu bylo v březnu na Motosalonu v Praze. Tady jsme ukázali koncept ve dvou variantách, ve futuristické verzi a v retro verzi, kdy je všechno blíž té historické variantě. Zajímal nás názor veřejnosti, co se bude víc líbit.



Která varianta vyhrála?

Jednoznačně retro.

(Čechie měly dvou i čtyřtaktní motory s nezakrytým rozvodem, řidiči tak klapaly tyčky otevírající ventily mezi nohama. Většina funkcí se ovládala rukama na doširoka rozvětvených řídítkách. - pozn. red.)

Vzpomenete, jaké modely Albin Hugo Liebisch vyráběl ve svých dílnách?

Dřívější Böhmerland byl hlavně v těch dlouhých verzích, ale vyráběly se i sportovní modely. Nyní by však nedávalo smysl navazovat na dlouhý model, který byl těžkopádný na jízdu a myslím, že by dneska ani vzhledově neobstál. Proto jsme volili spíše sportovní model.



Dokázali byste ale i dneska velký motocykl vyrobit?

Čtyřmístný model se sajdkárou byl poplatný své době. Tenkrát měl automobil málokdo, cena byla poměrně vysoká a nemohl si ho každý dovolit. A velký motocykl na trhu nebyl. Konstruktér Liebisch se snažil vytvořit model, který by si mohlo pořídit víc lidí. V poválečné době však ztratil tak velký motocykl smysl. Myslím, že při možnostech, jaké jsou dneska, by o něj ani zájem nebyl, takže jsem o výrobě ani neuvažovali.

Jaké varianty tedy máte připraveny?

Dokončujeme dva prototypy, od března na nich intenzivně pracuje patnáct lidí. Jeden se spalovacím motorem, druhý v ekologické elektrické verzi. Homologace pro model se spalovacím motorem jsou pro malou sérii trochu mírnější než pro velkou sériovou výrobu. U malé série je omezení počtu vyrobených kusů, může se jich vyrobit pouze 50 kusů za rok, což my určitě nevyrobíme. Schvalovací homologační proces ještě probíhá, na jaře příštího roku bude jasno. Ale vyrobené prototypy jsou předschváleny na testy do provozu.

(Staré Čechie jsou dnes velmi ceněné. Zřejmě jediná dochovaná superdlouhá dvoupřevodová varianta, nabízená Liebischem těsně před válkou československé armádě, byla téměř před deseti lety vydražena v Londýně za více než milion korun. - pozn. red.)

Jak je to s cenou dnes a tenkrát?

Cena dlouhého rodinného modelu se mezi válkami pohybovala kolem 6 tisíc korun. Ale třeba model supersport stál 11 200, levná záležitost to rozhodně nebyla. Měsíční výdělek se v dílně samotného Libische pohyboval do dvou stovek měsíčně. I když to byl „jenom“ motocykl, byl na tu dobu drahý. Jinak cena našeho nového modelu bude kolem jednoho a půl milionu korun. Je nutné zdůraznit, že každý vyrobený kus je originál podle přání objednavatele.



Kdy začnete?

Limitovanou sérii deseti kusů začneme dělat na jaře příštího roku a ani do budoucna neplánujeme, že bychom vyráběli nějaké větší množství, nemluvě o sériové výrobě. Nejsme firma, která je v Čechách zavedena na výrobu motocyklů. Vyrábíme prototypy všeho možného a těch deset kusů nového Böhmerlandu je maximum, co dokážeme a chceme vyrobit.



Jak dlouho potrvá vyrobit jeden kus?

Tři až pět měsíců.



Zájem je?

V současné době už zájemce na plánovaných deset kusů máme. Někteří z nich už doma starého Böhmerlanda mají a chtějí mít nový typ.



Co když o nový model bude větší zájem, nezměníte názor na limitovanou sérii?

Naším cílem není vyrábět tisíce kusů ročně. To nezvládneme a ani nechceme. Majitel nového modelu získá ten punc jedinečnosti a unikátnosti, a o to nám jde.