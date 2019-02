Nejdelší motorka světa Čechie-Böhmerland možná znovu ožije

Designové studie i původní motocykly vystavuje na stánku Böhmerland 21 project v rámci veletrhu Motosalon, který ve čtvrtek začal v pražských Letňanech.



O tom, podle které ze studií se prototyp vyrobí, rozhodne zájem návštěvníků. Prototyp by mohl vzniknout zhruba do roka. K účasti na veletrhu Knoblocha mimo jiné inspirovala reklamní kampaň letošního ročníku, kde tento unikátní motocykl účinkuje.

Společnost 3Dtiskárna.cz plánuje limitovanou edici deseti strojů pro zájemce, kteří se ozvou do konce července. Motocykly chce vyrábět individuálně na objednávku. Zákazník si tak bude moci definovat barvu, typ kůže, materiály a doplňky.

Čechie (německy Böhmerland) byla firma zabývající se výrobou motocyklů a fungující v letech 1924-1939. Čechie byla nejdelší sériově vyráběný motocykl na světě o délce 3,2 metru. Motocykl zkonstruoval a vyráběl ve svých dílnách Albin Hugo Liebisch. Původně motocykly vznikaly v Krásné Lípě, později svůj podnik přesunul do Kunratic u Šluknova. Motocykly byly vyráběny s motory 350 a 600 ccm jako dvojmístné nebo třímístné. Bylo vyrobeno asi tři tisíce kusů. Více o čechiích čtěte zde

Na Motosalonu je k vidění i další tuzemská obnovená značka Čezeta, pod kterou vznikl elektrický skútr jako replika slavného „prasete“ ČZ 501 a 502 z 50. a 60. let minulého století.

Motosalon láká na nejsilnější Harley či Suzuki Katanu

Na letošní ročník Motosalonu se přihlásilo rekordních téměř 200 vystavovatelů, kteří do pěti hal přivezli 355 značek. V pořádání Motosalonu se již mnoho let střídá Praha s Brnem a do obou destinací akce každoročně přiláká přes 60 000 návštěvníků.



Mezi taháky patří lahůdka v podobě litrového „naháče“ odkazujícího na 37 let starou legendu Suzuki Katana. Harley-Davidson představuje dosud nejsilnější sériový model FXDR 114. Odvěký rival Harleye Indian předvede funbike FTR 1200 S, Ducati ukáže nový Hypermotard 950 a BMW cestovní enduro F 850 GS Adventure. Přehled nejdůležitějších novinek Motosalonu ZDE.

Akci bude doprovázet bohatý program zahrnující vystoupení kaskadérů nebo setkání se známými osobnostmi se vztahem k motorkám. Tradičním vyvrcholením bude sobotní vyhlášení titulu Motocykl roku 2019.

Prodej motorek v lednu stoupl o dvě procenta na 568 strojů

Prodej nových motocyklů na českém trhu v lednu vzrostl o dvě procenta na 568 strojů. Nejprodávanější byly motocykly značky CF Moto, následují Honda a KTM. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů zveřejněných na veletrhu Motosalon. Loni se prodej motorek zvýšil o osm procent na 17 281 strojů.



CF Moto prodalo v lednu 98 motorek a čtyřkolek, Honda 70 a KTM 56 strojů. Na dalších místech žebříčku jsou Kentoya a BMW. Největší podíl na prodejích měly stroje o objemu válců do 125 ccm s 22 procenty a dále motocykly v nejvyšší objemové kategorii nad 800 ccm.

Dovoz ojetých motorek se v prvním měsíci roku meziročně snížil téměř o desetinu na 686 strojů. Nejvíce lidé dováželi ojeté hondy, yamahy a stroje značky BMW.

Celkem je v České republice registrováno 1,15 milionu motocyklů s průměrným stářím přes 33 let.