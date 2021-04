Na obranu ČSR: Tatra 82 a 20mm protiletadlový kanon patřily k tomu lepšímu

V prvorepublikové československé armádě se dlouhá léta vážněji neřešila armádní protiletadlová obrana, která na tom byla ještě o poznání hůř než taky nijak slavná teritoriální obrana proti letadlům.

Před útoky nízkoletících letadel proti jednotkám v poli či na přesunu se zkrátka zavíraly oči - k případné obraně se mohly použít běžné kulomety ráže 7,92 mm, v nouzi nejvyšší potom i pušky, přičemž oba typy těchto zbraní měly při tomto nasazení velice omezený účinný dostřel (např. u kulometu vz. 26 se udával účinný dostřel proti letadlům do výšky 800 metrů).

V první polovině třicátých let už situace byla více než tristní. V Německu to začínalo řinčet, a tak není divu, že se probouzelo i naše ministerstvo národní obrany (MNO). A protože se domácím výrobcům už dlouhá léta nedařilo vyvinout vlastní zbraň adekvátní kategorie, bylo třeba se poohlédnout v zahraničí.



Ono těch možností moc neexistovalo, ale v každém případě došlo k nákupu snad toho nejlepšího – 20mm protiletadlového kanonu Oerlikon ze Švýcarska. Do výzbroje československé armády byl tento kanon zařazen jako Velký kulomet proti letadlům (VKPL) vzor 36. A k přepravě VKPL vz. 36 zpravidla sloužily lehké nákladní automobily Tatra 82.



Lehký nákladní automobil Tatra 82

Tatra 82, lehký nákladní automobil se standardním tatrováckým podvozkem s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami (s pohonem 6x4), se stala nástupkyní stejně řešeného a do stejné kategorie spadajícího typu 72.

Tatra 72 zase představovala evoluci Tatry 26, resp. Tatry 26/30. Celkový objem výroby typu 72 v letech 1933 až 1938 se udává 328 kusů, v čemž je započítáno i 51 podvozků pro obrněný automobil OA vz. 30. Za zmínku také stojí, že jeden podvozek posloužil ke stavbě cestovatelského obytného speciálu manželů Baumových, kteří s ním podnikli historicky první cestu s tatrou kolem světa.

Tatra 82

Prototypy Tatry 82 se objevily na podzim 1935. Každý si jich hned musel všimnout pro jejich netradičně zaoblenou příďovou partii. Předchozí Tatra 72 měla kapotu motoru „žehličkoidní“, a přestože větší užitkové automobily vyráběla Tatra s „normálními“ čumáky, tak u typu 82 nahradila „žehličku“ trochu netradičně. Snad to souviselo i s tím, že ve stejné době vznikal s obdobnou přídí do určité míry aerodynamicky řešený luxusní osobní automobil Tatra 90, který měl i stejný motor T82. Osobní Tatra 90 však nakonec zůstala pouze ve dvou prototypech.

Vzduchem chlazený čtyřválcový boxer T82 o zdvihovém objemu 2 494 ccm dával výkon 55 koní. A výkonnější motor a zesílená konstrukce Tatry 82 umožnily zvýšení užitečné hmotnosti na 2 tuny (u Tatry 72 činila užitečná hmotnost 1,5 tuny), také mohla táhnout přívěs o hmotnosti 2,1 tuny

Sériová výroba Tatry 82 běžela do roku 1938. Celkový objem výroby činil 321 vozidel, z toho malá část (asi čtrnáct kusů) pouze ve formě v Kopřivnici vyrobených podvozků určených k následné kreativitě karosářských firem. Například jedenáct podvozků odešlo do Vysokého Mýta k Sodomkovi, kde posloužily jako platforma relativně pohledným autobusům.

Autobus na podvozku Tatra 82 postavený u Sodomky ve Vysokém Mýtě Tatra 82 v nejrozšířenějším provedení vojenský valník

Většina Tater 82 opustila Kopřivnici v provedení valník s možností zakrytování ložného prostoru plachtou. Takových vozidel bylo armádě dodáno 294 kusů (tj. více než 91 % produkce typu 82) a řada z nich sloužila k přepravě 2cm velkých kulometů proti letadlům vzor 36.

Armáda si také pořídila pět kusů velitelských vozidel Tatra 82 s karoserií typu phaeton. Otevřená čtyřdveřová karoserie měla sklápěcí plátěnou střechu. Sezení ve třech řadách se skládalo z přední lavice pro řidiče a spolujezdce, následovala dvě sklopná sedadla a za nimi opět pohodlnější lavice přes celou šířku. Na zádi vozu se nacházel úložný prostor, jehož víko neslo rezervy.

Tatra 82 ve verzi velitelského vozu. Na velitelských vozech Tatra 82 je zajímavé, že měly kola připevněna pěti šrouby, všechny ostatní verze Tatry 82 měly kola na šesti šroubech. Souviselo to s tím, že velitelský vůz měl oproti těm ostatním kola o krapet menší.

Minimálně v jednom exempláři vznikl tzv. pomocný automobil s karoserií typu break (označení karoserií je převzato z dobových dokumentů. Ten měl na bocích pouze dvě dveře vpředu, prostor pro cestující za řidičem a spolujezdcem disponoval dvěma podélnými lavicemi a nastupovalo se tam třetími dveřmi na zádi (proto vůz nemá úložný prostor na zádi a rezervy se nachází na bocích vozu za předními dveřmi).

Tatra 82 ve verzi tzv. pomocného automobilu „break“ Tatra 82 jako pojízdná stanice pro měření rychlosti letadel

Z fotografií známe ještě speciální vojenskou verzi pojízdné stanice pro měření rychlosti letadel. I ta vznikla vyloženě ve stopovém množství jediného exempláře.



Velký kulomet proti letadlům vzor 36

V úvodu jsme prozradili, že československé MNO se v polovině 30. let rozhodlo pořídit lehké protiletadlové kanony Oerlikon ze Švýcarska. Ostatně kanon této typové řady ve starším provedení se již předtím u nás zkoušel, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Československá armáda zavedla kanon oficiálně do výzbroje v lednu 1937, a to jak už víme pod označením 2cm velký kulomet proti letadlům (VKPL) vzor 36.

K objednávce prvního tuctu aktuálního vylepšeného provedení 20mm kanonu Oerlikon došlo už v květnu 1935 a následně zbraň úspěšně prošla vojskovými zkouškami. Potom už nic nebránilo objednávkám větších objemů. Další objednávka tak byla na 128 kusů a potom ještě na 60. Počátkem roku 1938 se objednalo dalších 27 kusů, takže v době Mnichova jsme měli ve výzbroji celkem 227 VKPL vz. 36 (podle původního plánu z července 1937 se počítalo s až 380 VKPL ve výzbroji naší armády). Objednávky z července a září se nestihly do konce září realizovat, a tak byly po Mnichovu stornovány.

Část obsluhy s 2cm VKPL vz. 36

Kanon jsme dokonce chtěli vyrábět v licenci v brněnské Zbrojovce, ale dlouhá jednání skončila bez úspěchu kvůli brutálním požadavkům švýcarské strany. Švýcaři zkrátka chtěli, aby se v Brně zcela ukončil vývoj vlastních kulometů velkých ráží (rozuměj i malorážových 20mm kanonů). To by se Švýcarům líbilo, ale to samozřejmě nebylo možné z naší strany akceptovat.

Naštěstí nebyl problém zahájit u nás licenční výrobu munice pro VKPL vz. 36. Brněnská Zbrojovka a Sellier & Bellot do března 1939 dodaly československé armádě více než 1,7 milionu granátů pro VKPL.



VKPL vz. 36 byly zařazovány do nově tvořených rot VKPL v rámci vojskových těles pěchoty. Armáda disponovala v září 1938 celkem 27 rotami VKPL. Z toho šestnáct rot VKPL bylo zařazeno k armádní obraně proti letadlům a zbylých jedenáct rot VKPL bylo převedeno k teritoriální obraně proti letadlům.

Tabulkové složení roty VKPL čítalo 120 osob, osm VKPL vz. 36 a 25 automobilů. Rota se skládala ze dvou čet po čtyřech „velkých kulometech, četa se dále dělila na dva roje.

Motorizovaná jednotka s 2cm VKPL vz. 36 na nákladních automobilech Tatra 82

Když už jsme u těch švýcarských kanonů, můžeme na samý závěr ještě zmínit, že se plánovalo také pořízení 20mm leteckých kanonů Oerlikon FFS, a to pro stíhací letouny Avia Bk.534 a Avia B.35, resp. B.135. Ale to se již nerealizovalo.