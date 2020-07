Bili se jako lvi. Příběh slavné 310. československé stíhací perutě RAF

Alexander Hess (první československý velitel 310. perutě) Alexander Hess se narodil 4. května 1898 v Karlově Huti. Z data narození je patrné, že se musel aktivně zapojit již do první světové války. Skutečně tomu tak bylo, nejprve absolvoval školu pro poddůstojníky a jako pěšák působil od února 1917 na ruské a později na italské frontě. Při této příležitosti utrpěl několik zranění, s nimiž si vždy za pomoci lékařů dokázal poradit. Ve vojenské kariéře pokračoval i v nově vzniklém Československu. Už v květnu 1920 byl přeložen na vlastní žádost k letectvu. Postupně se stal pozorovatelem, pilotem dvoumístných strojů a pilotem stíhacím. V roce 1925 se zúčastnil III. ročníku populárního „Leteckého závodu rychlostního o cenu presidenta republiky“, na sériové stíhačce Avia B.21 obsadil třetí místo v hlavním závodě. Při dalším, tentokrát už posledním ročníku stejného závodu zvítězil v kategrorii „C“ (stroje se zátěží 500 kg) na sériovém pozorovacím Aeru A.11. Na prošlápnutí hluboké stopy v soutěžním létání, a to na poli mezinárodním, se podílel o dekádu později. V roce 1936 vedl úspěšnou leteckou výpravu na akrobatickou soutěž do Berlína konanou před tamní letní olympiádou, roku následujícího vedl ještě úspěšnější výpravu na letecký mítink do Curychu. V pohnuté době Mnichova velel III. peruti Leteckého pluku 4, která se skládala z Letek 46, 47 a 48. Jednalo se samozřejmě o jednotky stíhací, jejich výzbroj tedy tvořily dvojplošníky Avia B.534. Ponurý 15. březen 1939 byl pro něho obzvlášť skličující, neboť jako velitel musel předat materiál svých jednotek okupantům. Při posledním nástupu vyzval své vojáky k zapojení do odboje. Sám opustil protektorát v lednu 1940. Polsko už dávno neexistovalo, takže musel putovat přes Slovensko a Maďarsko, dále pokračoval přes Jugoslávii a Itálii do Francie. Když Němci dobývali Francii, nacházel se na základně v Chartres, kde probíhalo přeškolování československých stíhačů před zařazením k operačním jednotkám. V souvislosti se zhroucenou obranou Francie tuto zemi opustil 19. června, kdy nastoupil v Bordeaux na loď, která odplula do Falmouthu. Přestože věk dvaačtyřiceti let byl trochu vyšší, než si Královské letectvo představovalo u stíhačů přijímaných do svých služeb, přimhouřili nad touto drobností díky jeho zkušenostem oči. A hned 12. července mu svěřili velení právě založené 310. československé peruti. Ano, prakticky celý první rok měla peruť i velitele britského, to ovšem zásluhy žádného ze spoluvelitelů nijak nesnižuje. Během bitvy o Británii dosáhl dvou sestřelů jistých (Bf 109E, Do 17Z) a jeden letoun poškodil (Bf 109E). Sám však byl při jednom souboji sestřelen, ale naštěstí se nezraněn snesl na padáku na zem. Velitel 310. perutě Alexander Hess (vpravo) na společné fotografii s legendárním velitelem 242. perutě Douglasem Baderem (Bitva o Británii, září 1940) Na konci února 1941 ukončil službu u bojové jednotky a téměř rok zastával funkci československého styčného důstojníka u stíhacího velitelství RAF. Následně z RAF odešel nadobro, československá londýnská vláda ho potřebovala v diplomatických službách. Až do února 1946 tedy působil jako letecký atašé, nejprve v USA a potom krátce v Kanadě. Po návratu do vlasti pracoval několik měsíců na ministerstvu národní obrany a potom přijal vysokou velitelskou funkci v letectvu. V době únorového puče byl poslán na nucenou dovolenou a v červnu 1948 do výslužby. A to již nebylo samo sebou, před zlými poměry nepřejícími nejen válečným hrdinům utekl rychle na Západ. Nakonec ho ve Spojených státech zaměstnala společnost Pan Am jako technického poradce. Když v roce 1981 Alexander Hess na Floridě zemřel, psalo se o něm a o čs. letcích v britském i americkém tisku. Tisk československý to tenkrát přešel zarytým mlčením. Až po listopadu 1989 byl první velitel třistadesítky v Československu plně rehabilitován.