Agent ve službách StB. Rakouské kontrašpionáži pletl hlavu celá desetiletí

„Po více než deset let,“ napsal o agentu Sedmičce v knize The KGB and Soviet Desinformation (KGB a sovětské dezinformace) na jaře 1972 defektor Ladislav Bittman, „byli díky jeho zprávám operativci a agenti sovětského bloku v Rakousku poměrně v bezpečí... Mnohem důležitější bylo, že zaplétal rakouskou kontrašpionáž do akcí, které nevedly k ničemu jinému než k utrácení času a peněz.“

V knize The Deception Game (Klamná hra) zase poznamenal, že by byl v létě 1968 nerad, kdyby Sedmička překazil jeho chystaný útěk. Tento agent totiž Bittmana-Brychtu, který na protest proti sovětské okupaci uprchl z rozvědky přes Spolkovou republiku Německo do Spojených států, zřejmě trochu znal. O vyzvědači pod krycím označením Sedm se zmínil ve svých memoárech i další defektor Josef Frolík. Podrobnosti nevěděli.