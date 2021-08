Zpráva o UFO amerických zpravodajců nabízí jen hypotézy bez důkazů

Dění okolo UFO se dalo do pohybu minulý rok. Pentagon, americké ministerstvo obrany, v dubnu zveřejnil tři videa z let 2004 a 2015 zaznamenaná americkými armádními piloty. Jsou na nich k vidění rychle se pohybující objekty ve tvaru bonbonů Tic Tac.



V návaznosti na to v srpnu Pentagon oznámil pracovní skupinu pro neidentifikovatelné letecké jevy – UAP (známější jako neidentifikovatelné létající objekty – UFO) složenou z pracovníků tajných služeb. Cílem bylo tato pozorování vyšetřit a katalogizovat.

Američtí poslanci v loňském prosinci, za vlády bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, schválili balíček legislativy, který se týkal koronavirové pomoci americké ekonomice. K němu „propašovali“ zákon, podle něhož tajné služby musejí aspoň část zjištění zpřístupnit veřejnosti.

Zpravodajci na přípravu reportu dostali sto osmdesát dní. Výsledkem je 25. června zveřejněný a Kongresu odprezentovaný dokument, který pojednává o víc než sto dvaceti incidentech v americkém vzdušném prostoru z posledních dvaceti let.

Stále tápeme ve tmě

Deník The New York Times na základě informací od anonymních zdrojů z řad zákonodárců krátce před zveřejněním dokumentu upozornil na to, že zpráva nepřináší žádné přelomové informace.

Skutečně se nic nemění. Stále tápeme ve tmě a konspirační teoretici pořád nemají důvod k oslavám.

I přesto je zpráva přelomová. Je to poprvé v historii, co americká vláda s veřejností sdílí tolik informací o UFO.

Veřejnost však nemá přístup k celé zprávě. Její příloha je tajná, což může povzbudit názory, že americká vláda o UAP něco tají. Podle některých odborníků obsahuje příloha právě ty nejpikantnější informace – do detailů popisuje jednotlivá pozorování.

Ze zprávy vyplývá, že pozorování pilotů nemají nic společného s kosmickými loděmi, zároveň ovšem nelze kvůli absenci důkazů vyloučitjejich existenci.

Někteří vládní představitelé se pak obávají utajených armádních hypersonických zbraní Ruska a Číny, do nichž obě země investují. V tom případě by obě země ve vývoji zbraní byly daleko pokročilejší než USA. Ani tato teorie však není podložena důkazy.

Zpravodajci vyloučili tajný armádní projekt vlády Spojených států a potvrdili, že se ve většině případů jedná o fyzické objekty, nikoli technologické chyby. UFO totiž ve většině případů bylo detekováno více senzory současně.

Vzhledem k podivnému chování objektů (pohybují se extrémně rychle, nepředvídatelně, proti větru) byly vyloučeny meteorologické balony. Pouze v jednom případě šlo o velký deflační balon. „Ostatní zůstává nevysvětleno,“ stojí ve zprávě.

Vláda Spojených států bere UAP vážně. Větší strach má ale z neznámých technologií svých rivalů než z návštěvníků z kosmu.

„V naší zemi došlo k incidentům, při nichž UAP zasáhly a ve skutečnosti odpojily naše jaderné schopnosti. Také máme data, která naznačují, že v jiných zemích tyto věci zasahovaly do jejich jaderné technologie a ve skutečnosti ji aktivovaly,“ řekl pro Washington Post Luis Elizondo, bývalý ředitel Advanced Aerospace Threat Identification Program, dřívější skupiny Pentagonu pro vyšetřování UAP. Elizondo se domníval, že obrana nebere UAP dostatečně vážně, a tak v roce 2017 rezignoval.

Obavy vyjádřil také americký senátor Marco Rubio. Podle něj UFO pro národní bezpečnost představuje vážnou hrozbu a vládní představitelé by problematiku neměli brát na lehkou váhu.

Rubio navrhuje analýzu dat u každého neidentifikovatelného objektu ve vzdušném prostoru. A místo, kde by taková pozorování byla pro získání odpovědí analyzována a katalogizována.

Zpráva tedy nevysvětluje, co narušuje bezpečnost v americkém vzdušném prostoru. Potvrzuje ale pravost těchto incidentů.

Nevysvětlená pozorování

Čtrnáctého listopadu 2004 navázala šestice pilotů ve stíhacích bombardérech F/A-18F Super Hornets vizuální či přístrojový kontakt s UFO nedaleko pobřeží Mexika nad Pacifikem. Podlouhlý „Tic Tac“ bez křídel se pohyboval s nezvyklou rychlostí a manévry, což vedlo k teoriím o kosmické lodi.

Ten samý jev byl zaznamenán dnes již bývalým pilotem amerického námořnictva Chadem Underwoodem, který vzlétl z letadlové lodi USS Nimitz. Populární video na veřejnost uniklo v témže roce. Jedním z hlavních důkazů o UFO se stalo až v roce 2017, kdy jeho pravost potvrdil Pentagon.

Underwood pro The New York Times uvedl, že asi dva týdny před jeho letem křižník USS Princeton třídy Ticonderoga pasivním radarem AN/SPY-1B pravidelně detekoval záhadné „letouny“. Chováním byly tak nevysvětlitelné, že operátoři radarový systém kvůli kontrole chyb několikrát restartovali. Bez výsledku.

Vizuální kontakt s tímto objektem, který se rychle ponořil do vody a znovu se vynořil, následně navázal velitel David Fravor. Pokaždé, když se letec pokusil přiblížit, objekt zrychlil. Po přistání na USS Nimitz varoval Fravor před jevem Underwooda.

Underwood vysvětlil, jak objekt nedodržoval fyzikální zákony. Během několika sekund z výšky zhruba patnácti kilometrů klesl do výšky třiceti metrů, což popsal jako nemožné. Nevšiml si známek tepelného oblaku motoru ani pohonu. Bývalý pilot také zdůraznil, že objekt spolu se svým velitelem viděli na vlastní oči.

Bývalý poručík amerického námořnictva Ryan Graves ve stíhačce F/A-18 s letkou v letech 2015 až 2017 u pobřeží Virginie pozoroval UAP téměř každý den. V pořadu 60 minutes serveru CBS News přiznal, že piloti nemají ponětí o tom, čeho byli svědky.

Elizondo v návaznosti na to pro 60 minutes uvedl, že se jedná o mnohem vyspělejší technologii, než jakou dnes Spojené státy disponují. Atmosférou se pohybují velkou rychlostí, rotují, nemají zjevný pohon ani křídla. Vzpírají se zemské gravitaci a vyhýbají se radarům. „Mohou létat vzduchem, vodou, možná i vesmírem,“ řekl Elizondo.

V roce 2019 u pobřeží jižní Kalifornie personál bitevní lodi USS Omaha pozoroval několik podivných objektů. Například kouli, která se chvíli vznášela nad vodou a poté se ponořila pod mořskou hladinu.

Záznam videa s fotografiemi byl zveřejněn letos v dubnu, když Pentagon potvrdil jeho pravost. Sférický objekt, který provedl řízený, postupný sestup do vod Tichého oceánu, nemá vysvětlení.

Jeden z objektů měl tvar pyramidy. Zbylé připomínaly drony či balóny. Námořnictvo je ale kvůli chování porušujícímu fyzikální zákony označilo za neznámé.

Toto potvrzení přišlo Pentagonu týden poté, co admirál Michael Gilday, velitel námořních operací, přiznal roj podivných objektů ve tvaru Tic Tacu ohrožujících čtveřici torpédoborců v roce 2019.

Tyto údajně bezpilotní objekty pronásledovaly torpédoborce sto námořních mil od kalifornského pobřeží. Gilday vedl vyšetřování incidentu, ale bez výsledku.

K dalšímu incidentu v témže roce došlo u Normanských ostrovů. Nad válečnými loděmi se v rychlosti čtyřiceti mil za hodinu pohybovala šestice UAP. Schopností manévrovat předčila americké vojenské drony.

Web The Drive letos v únoru informoval o tom, že v roce 2019 válečné lodě poblíž Los Angeles narazily na podivné roje, podle slov námořnictva dronů či bezpilotních letounů s vyspělejšími leteckými schopnostmi než jakékoli známé drony. Vysokou rychlostí se pohybovaly v noci, navíc za nízké viditelnosti.

Pozorování UAP jsou častá a pravidelná, ne každý případ však zůstane nevyřešen.

7. června 2021

Z kosmické lodi pták

Filmaři Sam Chortek a Jimmy Chappie při natáčení dokumentu ve státě Utah nedaleko městečka Beaver v roce 2016 zachytili dronem velmi rychle letící předmět.

Poté, co video uniklo na internet, se mezi nadšenci do UFO stalo populárním. Konspiračním teoretikům k hypotézám o mimozemšťanech přihrály také analýzy záznamu, které potvrdily jeho pravost.

Začátkem letošního června debaty okolo videa vtipně ukončil Denys Rozumnyi, absolvent ČVUT a student doktorského studia na univerzitě ETH v Curychu. Na jeden snímek ze záznamu totiž použil svůj algoritmus využívající metodu strojového učení DeFMO (Deblurring and Shape Recovery of Fast Moving Objects).

Rozmazání objektů na fotografiích je způsobeno jejich rychlým pohybem. Tady přichází DeFMO, které je schopné rozmazané obrázky v reálném čase doostřit a zrekonstruovat trajektorii objektu i objekt samotný.

Tohle UFO ve skutečnosti nebyl létající talíř, ale raroh velký.

Piloti i vědci se od UFO distancují

UFO či UAP může znamenat cokoli. Objekt na nebesích tak můžeme označit, pokud jej nesvedeme identifikovat a vysvětlit jeho vlastnosti. Ani to ale neznamená, že máme co dělat s návštěvníky z kosmu.

Fenomén UFO je ale díky konspiračním teoretikům věřícím v příchozí mimozemšťany a ve výzkumy mimozemské technologie v oblasti 51 zprofanovaný.

Někteří vědci se domnívají, že při hlubším přezkoumání UFO najdou meteory, ohnivé koule či dobře viditelnou Venuši. Tyto jevy ale kvůli strachu o své jméno odmítají přezkoumat.

Termín UFO je natolik kontroverzní, že i piloti se často bojí svá pozorování Pentagonu hlásit. Obávají se posměšků a diagnostiky související s psychickými problémy, což by jejich kariéru pilota ukončilo.

Pro americké ministerstvo obrany jsou však pozorování něčeho, co dost možná ohrožuje bezpečnost pilotů, důležitá.

Tato kontroverze termínu UFO vede k tomu, že světové armády raději dávají přednost označení UAP.