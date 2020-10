Japonští piloti musí hlásit UFO. Jejich země je prý rejdištěm mimozemšťanů

Někdejší ministr obrany Taro Kono na začátku září prohlásil, že vojáci musí pořídit vizuální záznam všech nevysvětlitelných jevů, se kterými se setkají. „Záběry je třeba analyzovat v plném rozsahu,“ řekl. Armáda má navíc za úkol prozkoumat také všechna hlášení veřejnosti o pozorování UFO.

Toto oznámení bylo jedním z posledních činů Kona ve funkci, protože Japonsko má už čtrnáct dní novou vládu. Kono ohledně existence lodí z vesmíru navštěvujících Zemi v minulosti opakovaně vyjádřil pochybnosti. „Upřímně řečeno, já na UFO prostě nevěřím,“ prohlásil v dubnu.

Přesto však o tématu hovořil na srpnové schůzce s americkým ministrem obrany Markem Esperem. USA mají podle Deutsche Welle zájem s Japonskem ohledně UFO spolupracovat. Zejména poté, co Pentagon v dubnu zveřejnil videa zachycující „neidentifikované vzdušné jevy“.



Japonsko uvedlo, že zatím neví ani o jednom případu setkání armádního pracovníka s UFO. Ředitel Japonského střediska pro mimozemskou inteligenci (JCETI) Greg Sullivan to ale označil za nevědomost.

Japonští piloti se podle střediska JCETI s UFO údajně setkali už nejméně šestkrát. Všechna střetnutí byla podle Sullivana hlášena japonské vládě.

„Dříve na UFO neexistoval protokol, což mi potvrdili i piloti, s nimiž jsem mluvil. Takže neexistoval způsob, jak tento druh incidentu oficiálně nahlásit,“ říká Sullivan. „Piloti informace sice podali, ale úředníci dříve nevěděli, co s nimi. To se teď doufám změní,“ dodává.

Pentagon zveřejnil videa, na kterých zaznamenal UFO:



Jedním z pilotů, se kterými Sullivan mluvil, je Mamoru Sato. Ten u letectva působil ve funkci velitele křídla a shromáždil svědectví i od dalších kolegů, kteří se s UFO setkali. „Svědectví se setkala s výsměchem a úředníci ho odmítli brát vážně,“ říká Sullivan.

Létající talíř i blikající těleso

K incidentům, které Sato zaznamenal, patří třeba pozorování létajícího talíře zblízka. Celá letka pilotů údajně také zpozorovala několik vysoce reflexních vesmírných plavidel, která se pohybovala neuvěřitelně rychle.

Japonsko se v posledních letech stalo přímo centrem pozorování UFO. Na obloze nad Niigatou se například v listopadu 2016 se objevilo „blikající zelené těleso“, v červenci 2015 se nad Osakou vznášelo „deset bílých koulí“ a desítky lidí v Okinawě v lednu 2014 pozorovaly „tajemná světla“.

Skeptici nicméně tvrdí, že svědectví o lesklé kouli nebo videa Pentagonu jsou pouze nevyřešenými záhadami. „K některým z těchto pozorování existují alternativní vysvětlení,“ říká Jun Okumura, analytik z Institutu pro mezinárodní záležitosti.

„Stejně jako jsou některé zločiny zatím nevyřešené, jsou některé létající objekty dosud neidentifikované. A to až do chvíle, než je někdo identifikuje. Pak už to není žádné UFO,“ podotýká.