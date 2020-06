Astronauté by se v první soukromé lodi mohli z ISS vrátit až v srpnu

Loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX se s astronauty americké vesmírné agentury NASA Robertem Behnkenem a Douglasem Hurleym vrátí z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi pravděpodobně v srpnu. Zaznělo to na online setkání dvou výborů americké Národní akademie z úst Kennetha Bowersoxe, který se v NASA stará o mise lidí ve vesmíru.

Již při startu 30. května nebylo přesně určeno, kdy se Behnken a Hurley vrátí domů. Počítalo se však s tím, že to bude v rozmezí jednoho až čtyř měsíců, byť zcela původní plán pro tuto misi označovanou jako Demo-2 předpokládal krátký zkušební let, který bude trvat zhruba dva týdny.

NASA se nakonec rozhodla misi prodloužit tak, aby vyřešila malý počet svých obyvatel stanice. Bez dvou nových astronautů by na orbitální stanici zbyl z posádky NASA jen Chris Cassidy. V ruské části komplexu jsou pak dva kosmonauti.

Termín návratu se může měnit

„Dragonu se daří velmi dobře, takže si myslíme, že je rozumné, aby posádka zůstala na ISS měsíc nebo dva,“ řekl Bowersox podle serveru SpaceNews členům Rady pro letectví a kosmické inženýrství a Rady pro vesmírné studie.



Bowersox v úterý připomněl, že termín návratu závisí na několika faktorech, jako je fungování Crew Dragonu, postup práce obou astronautů na ISS a počasí v zónách plánovaného přistání v Atlantském oceánu a v Mexickém zálivu.

Astronauté tak mohou zvládnout řadu úkolů. Do konce července jsou dle serveru Spaceflight Now plánovány pracovní směny současného velitele ISS, astronauta NASA Christophera Cassidyho, s Behnkenem na povrchu ISS. Měli by nahradit staré baterie novými lithium-iontovými, které na stanici dopravila koncem května japonská nákladní loď Kunotori 9.

Spaceflight Now k tomu napsal, že se očekává, že Behnken vystoupí ven nejméně dvakrát koncem června a začátkem července.

Nejmenované zdroje podle portálu k termínu návratu upozornily, že pokud povětrnostní podmínky budou vypadat příznivě, NASA a SpaceX by se mohly rozhodnout pro návrat Crew Dragonu ještě před koncem července.

Crew Dragon přistál na ISS 31. května, den po startu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Pro vesmírný výzkum Spojených států šlo o důležitou událost, neboť znamená konec závislosti Američanů na ruských raketách a lodích Sojuz, ale především to bylo poprvé, co se lidé dostali na ISS na palubě soukromého stroje.

30. května 2020

Vedle Crew Dragonu společnosti SpaceX bude posádka NASA létat k ISS i na palubě lodi CST-100 firmy Boeing, jejíž testovací let se také blíží. Oba stroje nabídnou nižší náklady, aby ušetřily peníze NASA a přilákaly další zákazníky.