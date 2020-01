SpaceX úspěšně otestovala záchranný systém Crew Dragon, bude moci k ISS

Vzhledem k úspěchu testu systému určenému k záchraně astronautů v případě havárie bude SpaceX pravděpodobně moci zahájit lety s posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).



Test se měl původně konat už v sobotu, společnost SpaceX ho však kvůli nepříznivému počasí odložila. Start z kosmodromu na floridském mysu Canaveral tak proběhnul v neděli.

Let i zkoušku bylo možné sledovat živě na internetu. Aktivace systému nastala po zhruba minutě a půl od startu.

Při zkoušce odstartovala z kosmodromu plně natankovaná raketa Falcon 9 s lodí Crew Dragon jako v případě běžného orbitálního letu. Jakmile nosič dosáhnul maximálního dynamického tlaku, což je okamžik, kdy je vystaven největšímu mechanickému namáhání, aktivoval se systém nouzového přerušení letu.

Znamená to, že se zastavil tah motorů rakety a aktivovalo se osm motorů SuperDraco, které jsou součástí lodi Crew Dragon. S jejich pomocí se loď odpoutala od nosiče, odletěla od něj do bezpečné vzdálenosti a poté na padácích dosednula na hladinu Atlantického oceánu. Nosná raketa explodovala a její trosky se zřítily do moře.

K lodi po přistání v Atlantiku vyplula záchranné plavidlo jako v případě skutečné havárie. SpaceX má pro takovou mimořádnou událost vlastní loď s přistávací plochou pro vrtulník. Se záchranou pomáhalo i letectvo Spojených států.

SpaceX už v minulosti únikový systém otestoval při dílčích zkouškách, nyní to však bylo poprvé, co se tak stalo při plnohodnotném letu. Loni společnost úspěšně podnikla demonstrační let s Crew Dragon k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), tehdy to však bylo bez posádky.