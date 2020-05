Historický milník. Lidé začínají létat do kosmu soukromými raketami

Dlouhé čekání je u konce. Společnost SpaceX svým středečním letem zabije hned dvě mouchy jednou ranou. Jednak vrátí dopravu astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici na území Spojených států a zároveň otevře dveře k cestování lidí do vesmíru soukromými raketami. Ta druhá událost je mnohem zásadnější.

Důležitost celé akce dokládá i to, že se startu zúčastní prezident USA Donald Trump a viceprezident Mike Pence. Pro zakladatele firmy SpaceX, ale i NASA je důležité, aby mise proběhla podle plánu.

Vše se tak musí v rámci testovacího letu povést, aby bylo možné říci, že je let do vesmíru se soukromými dopravci v rámci možností bezpečný. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo pokazit a ani počasí by start nemělo zastavit. Jestliže bude start na poslední chvíli zrušen, budou náhradní příležitosti k vypuštění v sobotu 21:22 SELČ a neděli 21:00 SELČ.

Stav počasí se hlídá na tisíce kilometrů severovýchodně od Kennedyho vesmírného střediska a pro start musí být splněno asi 20 podmínek, jako je rychlost větru, množství srážek, přítomnost blesků a další veličiny, do kterých je třeba „se vejít“, aby bylo možné odletět,

Za třináct minut na orbitě

Zahájení letu je naplánováno na 22:33, ale již před tím probíhá řada předstartovních příprav. Ty hlavní začínají tři čtvrtě hodiny před startem, kdy dá velitel letu po zvážení všech okolností pokyn k plnění nádrží palivem.

To již jsou na palubě hodinu a tři čtvrtě astronauté americké vesmírné agentury NASA Robert Behnken a Douglas Hurleya, a tak se může o další tři minuty později odpoutat nástupní můstek. V záloze je posádka složená z astronautů Mike Hopkins a Victor Glover.

Vraťme se na chvíli o pár hodin zpět. Pět hodin před startem astronauty čeká snídaně a poté se převlečou do stylových skafandrů a elektromobilem automobilky Tesla, kterou Musk rovněž založil, se vydají ke startovací rampě. Očekáváni jsou zde tři hodiny před odletem. V čase dvě hodiny a patnáct minut před startem projdou nástupním můstkem do lodi, jejíž poklop se uzavře jednu hodinu a 50 minut před zážehem motorů.



Příprava astronautů:





Zpět k předstartovním přípravám lodi. Po odpojení můstku následuje 37 minut před plánovaným startem zapojení bezpečnostního únikového systému lodi Crew Dragon, který má v nouzové situaci během letu (například při selhání rakety) odnést loď i s posádkou do bezpečí.

Dvě minuty poté se začnou nádrže plnit raketovým kerosinem (RP-1) a zároveň se do prvního stupně rakety pumpuje tekutý kyslík. Následně se tekutý kyslík začne doplňovat i do druhého stupně. To již zbývá do startu jen 16 minut.

V čase T-7 (označuje kolik minut zbývá do startu) se začíná s ochlazováním motorů. O dvě minuty později je celý stroj odpojen od vnějšího přívodu energie a převeden na vnitřní.

Pak jde již vše ráz na ráz. Minutu před samotným startem provádí velitel letu poslední předletovou kontrolu a začíná natlakování nádrže na letový tlak. Finální povolení ke startu pak přijde 45 sekund před samotným zážehem, aby se tři sekundy před startem spustila sekvence vedoucí k zážehu.

Pokud vše půjde podle plánu, vydá se raketa Falcon 9 s pilotovanou lodí Crew Dragon na svou cestu přibližně severovýchodním směrem od Mysu Canaveral. Raketa odlétá z historického startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska, odkud startoval poslední raketoplán nebo třeba slavná mise Apollo 11.

Přesně 58 sekund po startu se raketa dostane do momentu, kdy musí odolávat největšímu mechanickému zatížení, což se označuje jako MaxQ.

Schéma prvního pilotovaného letu lodí společnosti SpaceX k ISS

Raketa poté vystoupá až do bodu, kdy se vypne její první stupeň (MECO), což se stane 2 minuty a 33 sekund po startu. Během dalších tři sekund je první stupeň Falconu 9 oddělen a poputuje na přistání na mořské plošině OCISLY.

Asi osm sekund letí stroj setrvačností, než se spustí motory druhého stupně. Ty budou zbytek rakety pohánět několik minut, aby se v T+8:47 po startu vypnuly (SECO) a dvanáct minut po startu spolu s druhým stupněm oddělily od samotné lodi. Ta se tak již bude muset spoléhat už jen na své motory. V té době už je Crew Dragon i s posádkou ve vesmíru.

Vizualizace oddělení druhého stupně rakety Falcon 9 od lodi Crew Dragon

Celou startovací fázi pak zakončí ve 12 minut a 46 sekund po startu zahájení procesu, který má odklopit nos lodi.

Následuje let k samotné Mezinárodní vesmírné stanici, který by měl být zakončen ve čtvrtek kolem osmnácté hodiny otevřením průlezu do ISS s tím, že připojení k Mezinárodní vesmírné stanici je naplánováno na 17:29.



Ještě mezitím však loď a její posádka provede všechny potřebné úkony, které ji k ISS dovedou. Doug Hurley musí provést testy, které ukážou, zda Crew Dragon dokáže automaticky řídit loď a že se nic nepokazilo. Termín dokování u ISS se může ještě měnit a trvat až dva dny v závislosti na množství testů, které budou NASA a SpaceX provádět. Podrobně jsme systém dokování popsali u předchozí mise DM-1.

Přiblížení k ISS

Celý let na orbitě lze rozdělit na několika částí. Začne přiblížením za pomoci zážehů motorů lodi k místu, kde je ISS, aby se následně srovnala rychlost lodi s rychlostí stanice. Pak přijde čas na přibližovací část následovanou dokováním a natlakováním přechodové části. Po dokončení těchto akcí bude posádka moci otevřít poklop a posléze vstoupit na palubu ISS.

Na orbitálním komplexu je přivítá tříčlenné osazenstvo, které tvoří velitel astronaut NASA Christopher Cassidy a ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner.

Na ISS dvojici astronautů čeká vzkaz v podobně malé americké vlajky, která letěla do vesmíru při prvním letu amerického raketoplánu v roce 1981 a poté byla i na palubě raketoplánu Atlantis, který v roce 2011 tento program ukončil. Vlajku v přechodové komoře na ISS zanechala posádka Atlantisu se vzkazem, že si ji může převzít výhradně posádka, která odstartuje z amerického Kennedyho vesmírného střediska na Mysu Canaveral.



Přesné trvání pobytu na ISS je posádce Crew Dragon ještě třeba určit, nicméně, jak bylo podle serveru SpaceFlightInsider řečeno na tiskové konferenci 1. května zástupcem manažera komerční posádky NASA Stevem Stitchem, očekává se, že Crew Dragon zůstane v doku ISS v rozmezí 30–119 dní. Záviset to bude na stavu solárních panelů.



Jak to celé bude probíhat se můžete podívat v následující animaci:

Přistání v moři

Celá mise skončí v Atlantském oceánu, na jehož hladinu Crew Dragon dosedne na padácích. Loď byla sice původně navržena k přistání na pevnině s pomocí motorů SuperDraco, NASA si ale jako bezpečnostní požadavek vyžádal padákové přistání. Motory SuperDraco Crew Dragon využije v případě nehody při startu, kdy by bylo nutné kvůli záchraně posádky loď od rakety nouzově odpoutat.



Úspěšný testovací let označovaný jako DM-2 bude znamenat milník ve využívání opakovaně použitelných kosmických lodí, které dokážou učinit cestování vesmírem dostupnější. SpaceX už má za sebou jeden testovací let. Ten byl označen DM-1 a proběhl úspěšně loni, ale bez posádky.

Navíc Elon Musk musí myslet i na konkurenci, která sice zatím mírně zaostává, ale to se může změnit. Crew Dragon totiž není jediná loď, díky které se Američané v programu pilotovaných letů zbaví závislosti na Rusku.

Společnost Boeing v letošním roce připravuje první testovací let své lodi CTS-100 Starliner s posádkou. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion, ta však bude sloužit k jiným účelům než dopravě astronautů na ISS. Počítá se s ní pro lety k Měsíci a později Marsu.

I zde je ovšem SpaceX aktivní a již nyní připravuje novou loď nazvanou Starship, se kterou chce kolonizovat Mars. Kosmické plavidlo by mělo být schopné přepravit až stovku cestujících.