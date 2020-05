KVÍZ: Poslední let raketoplánem k Mezinárodní vesmírné stanici

Ve středu 27. května se do vesmíru vydá vůbec poprvé posádka na palubě soukromé lodi. Zároveň to bude po mnoha letech poprvé, co se astronauté dostanou na Mezinárodní vesmírnou stanici americkou lodí. Jak ale vypadal poslední let posádky z území Spojených států a co si z té doby ještě pamatujete?