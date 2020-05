Nová předpověď dává větší šanci sobotnímu letu SpaceX s posádkou do vesmíru

Majitel společnosti SpaceX asi nemá v posledních dnech klidné spaní. Ve středu mohl slavit další životní úspěch, kdyby se podařilo jeho firmě dostat na oběžnou dráhu a k ISS dva astronauty. A nyní, aby se obával i o náhradní termíny.

Důvodem byla předposlední předpověď 45. meteorologické perutě, která hlídá počasí sovisející se startem rakety Falcon 9 a posádkou na palubě jím nesené lodi Crew Dragon. Podle této předpovědi se pravděpodobnost pro start příznivého počasí v sobotu a neděli rovná 40 procentům.

Tato část Spojených států se totiž stále potýká s hustými bouřkovými mraky a blesky, což jsou věci, které mohou při startu rakety vadit.

Čtvrteční předpověď počasí pro víkendový let lodi společnosti SpaceX

Podle této starší předpovědi se sice mělo v neděli začít počasí lepšit, nebylo ale zatím jisté, zda to bude včas. Jen připomeňme, že v sobotu je start naplánován na 21:22 SELČ a pokud se to ale nepodaří, pak je k dispozici ještě neděle 21:00 SELČ. V té době bude v oblasti mysu Canaveral, odkud stroj poletí, o šest hodin méně, tedy 15 hodin.

„Co se týká počasí, hlavní hrozbou pro start je průlet srážkami, hustou oblačností a kumulovitou oblačností spojenou s hranicí atmosférické fronty,“ popisovali ve čtvrtek meteorologové.



Páteční předpověď počasí pro dobu startu SpaceX

Aktuální předpověď už ale počítá s tím, že v sobotu by nemělo počasí na 60 procent let ohrozit, v neděli je to už ale jen padesát na padesát.

První let soukromé lodi s posádkou k ISS se tak nakonec možná v květnu uskuteční. Na druhou stranu, je to počasí, a to se může velice rychle změnit, zvláště v této oblasti – k lepšímu, i horšímu.

27. května 2020

Aktulizováno: Doplnili jsme aktuální předpověď