Nová loď společnosti SpaceX při zkoušce málem vybuchla kvůli motorům

Zatím poslední kus nové lodi společnosti SpaceX, prototyp nazvaný Starship SN8, měl během podzimu 2020 překonat několik milníků. Všeobecně se předpokládalo, že společnost provede několik statických zážehů a poté měl rychle následovat testovací let do výšky 15 kilometrů.



Testování se skutečně rozjelo 10. listopadu, kdy společnost natankovala Starship SN8 metanem a kyslíkem. Po zaznění varovné sirény se ale nic nestalo, jelikož pokus o statický zážeh byl z neznámého důvodu přerušen. Nakonec proběhl o den později.



Test se konal 11. listopadu v 01:07 SEČ. Předpokládá se, že při něm byl zažehnut jen jeden ze tří motorů Raptor, který čerpal kyslík z malé nádrže v aerodynamické špičce, oficiálně to potvrzeno nebylo. Během zážehu se z rampy do okolí rozletěly jiskry, které jsme u dřívějších testů neviděli. Doteď se spekuluje o jejich původu, ale nejspíš nepředstavovaly žádný problém, protože pracovníci SpaceX po testu se Starship nic nedělali a rovnou přešli na přípravy dalšího zážehu.



V pořadí již třetí statický zážeh Starship SN8 (druhý od instalace aerodynamické špičky) nakonec proběhl 13. listopadu v 02:14 SEČ, avšak došlo při něm k zatím nevysvětlené anomálii. Není jasné, kolik motorů bylo zažehnuto, ani co přesně bylo účelem testu, ale Elon Musk krátce poté na Twitteru uvedl, že po zážehu na lodi z neznámého důvodu přestaly fungovat pneumatické systémy.

Neoficiální schéma uspořádání nádrží ve Starship SN8

To znamená, že SpaceX přišlo o možnost ovládat ventily, které regulují tlak v nádržích. To vedlo k nebezpečné situaci, kdy v malé kyslíkové nádrži ve špičce lodi začal stoupat tlak spolu s tím, jak se v ní zahříval kapalný kyslík, a tím se měnil na plynný.



Podle Elona Muska tedy hrozilo, že nádrž bouchne jako láhev šampusu. Nakonec naštěstí došlo k protržení pojistné membrány, čímž se uvolnil tlak, aniž by byla dále poškozena loď.



Pojistné membrány jsou navrženy tak, aby se při dosažení určité hodnoty tlaku protrhly, a tím se mohl tlak uvolnit. Tyto membrány používá také tlakovací systém motorů SuperDraco na lodi Crew Dragon, kde nahradily méně spolehlivé pojistné ventily, jejichž selhání vedlo k výbuchu Crew Dragonu během testování v dubnu 2019.





Problém s pneumatickým systémem na Starship SN8 možná souvisel s tím, že krátce po provedení zážehu to vypadalo, jako by z jednoho Raptoru odkapával rozžhavený kov. Elon Musk spekuloval, že by to mohlo značit, že došlo k roztavení spalovací předkomory nebo palivového potrubí Raptoru. SpaceX bude muset celou anomálii nejdříve prošetřit, ale Elon Musk brzy poté uvedl, že na Starship SN8 bude nutné vyměnit minimálně jeden Raptor. K čemuž pak také později skutečně došlo.



Elon Musk o pár dnů později objasnil příčinu anomálie. Dvě sekundy po zážehu se roztříštila vrstva z keramické pryskyřice chránící beton pod Starship a jeden z ostrých úlomků přesekl kabel k avionice, což vedlo k nesprávnému vypnutí Raptoru a jeho poškození. Kabely proto budou časem přemístěny do ochranných ocelových trubek a pod testovací stolec budou přidány ocelové trubky chlazené vodou.



Není jasné, jak přesně to ovlivní další testování Starship SN8, ale vzhledem k tomu, že už došlo k výměně poškozeného Raptoru, odklad plánovaného letu lodi do výšky 15 km možná nebude nijak dlouhý. Teoreticky by se let mohl stihnout ještě do konce roku, ale oficiálně zatím nic potvrzeno nebylo. Navíc nejspíš bude muset nejdříve proběhnout ještě alespoň jeden další statický zážeh.



V Boca Chica mezitím pokračují přípravy dalších prototypů Starship a také první nosné rakety Super Heavy. Její předpřipravené segmenty byly aktuálně přesunuty do téměř hotové montážní haly „High bay“. V té byl zahájen proces kompletace dílů do jednoho celku vysokého 72 metrů.

První orbitální start Starship se Super Heavy je plánován na příští rok. Nová neoficiální animace ukazuje, jak by mohl vypadat běžný start Starship s družicemi Starlink a následné přistání lodi i rakety Super Heavy. Podle Elona Muska se animace velmi blíží realitě, údajně chybí pouze rameno pro přesun rakety na rampu a připojení lodi Starship.



Článek vznikl pro server ElonX.cz, který se věnuje především zpravodajství o společnosti SpaceX, ale také dalším podnikatelským aktivitám Elona Muska. Text byl redakčně upraven, originál zde.