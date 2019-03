Tentokrát bez kabrioletu. Nejsilnější raketu čeká první komerční let

Nejvýkonnější dnes fungují raketa, Falcon Heavy společnosti SpaceX, zažije svůj první komerční let zřejmě v druhém dubnovém týdnu. Televizi CNBC (a později i dalším médiím) to tvrdí nejmenované zdroje, které znají plány společnosti SpaceX. Byl by to první start od prvního zkušebního letu, který na oběžnou dráhu kolem Slunce poslal elektromobil.



Start podle těchto informací neproběhne dříve než v 7. dubna ve 22:36 světového času. Již delší dobu se ví, že náklad bude tvořit satelit Arabsat 6A, tedy komerční telekomunikační satelit, který pro společnost Arabsat postavil Lockheed Martin. Podle původních plánů měl start proběhnout v posledním kvartálu roku 2018,



Satelit má hmotnost zhruba šest tun a nosič by ho měl vynést na geostacionární dráhu zhruba 36 tisíc kilometrů nad povrchem Země (na tuto dráhu by měl mít Falcon Heavy nosnost cca 22 tun). Arabsat 6A by měl dodávat televizní, internetový a telefonní signál zákazníkům v částech Středního východu, Afriky a Evropě.



Cena za start nebyla zveřejněna, podle dostupných údajů se cena za start Falconu Heavy pohybuje někde mezi 90 a 150 miliony dolarů. Z objednaných startů Falconu Heavy známe cenu pouze jedné smlouvy, a to s americkým letectvem, které SpaceX zaplatí za start satelitu Command-52 130 milionů dolarů.

První stupeň Falconu Heavy je velmi zjednoduše řečeno sestaven ze tří prvních stupňů Falconu 9, které (především středový) ovšem musely projít značnými konstrukčními úpravami. Při většině misí by se všechny tři stupně měly vrátit na Zem a být připraveny k dalšímu použití tak, jako tomu bylo při zkušebním letu. Více si můžete přečíst v našem starším článku.