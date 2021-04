NASA ukázala video letu vrtulníčku na Marsu a už chystá další let

Necelých čtyřicet sekund strávil malý dron Ingenuity nad povrchem rudé planety a zapsal se tak do historie. Provedl totiž první řízený let motorem poháněného stroje na jiné planetě.

Řada odborníků to přirovnává k prvnímu letu bratří Wrightů. Minihelikoptéra o hmotnosti asi 1,8 kilogramu a výšce 49 centimetrů dokonce nesla malý kousek látky z křídla letounu Wright Flyer, který v roce 1903 v Kitty Hawk v Severní Karolíně odstartoval éru letectví. Tento kousek byl namotán a zajištěn na jenom z kabelů uvnitř Ingenuity.

„Nyní, 117 let poté, co se bratrům Wrightům podařilo uskutečnit první let na naší planetě, se podařilo vrtulníku Ingenuity provést tento úžasný počin na jiném světě,“ řekl Thomas Zurbuchen z NASA. „I když tyto dva ikonické momenty v historii letectví mohou být odděleny časem a 278 miliony kilometrů prostoru, budou nyní navždy propojeny,“ dodal.

Právě tato a další letové zkoušky povedou v budoucnu k vývoji větších strojů, které mohou pomoci v průzkumu a osidlování dalších těles Sluneční soustavy.

Další lety v přípravě

Vizualizace letových dat z prvního letu vrtulníčku Ingenuity na Marsu.

Nynější let trval přesně 39,1 sekundy a podle údajů z výškoměru se při něm dron dostal do plánované výšky tři metry. V této výšce vydržel asi půl minuty, takže na vzlet a přistání mu stačilo necelých deset sekund.

Stroj se v automatickém režimu musel vypořádat s velice řídkou atmosférou, která vytváří u povrchu jen 1 % atmosférického tlaku v porovnání se Zemí u hladiny moře a také s téměř třetinovou gravitací. Z toho vyplývá, že zde není mnoho molekul vzduchu, o které by se speciálně tvarované lopatky tenké jako čepele mohly opřít. I proto se jeho rotory při letu musely točit výrazně rychleji, než je tomu běžné u nás, a mohly tak dosáhnout až 2 537 otáček za minutu.

19. dubna 2021

Po prvním úspěchu malý stroj odpočívá a pomocí solárního panelu dobíjí baterie na další let. Mezitím k nám mohou dorazit další snímky, které pořídil rover Perseverance z kamer Mastcam-Z a Navcam. Ten je posílá na orbitu Marsu rychlostí až 2 Mb za sekundu. Data pak přeposílá jeden z marsovských orbiterů na Zemi, kde jsou zachytávány pomocí sítě Deep Space Network .

Již nyní jsou naplánovány další lety, ten druhý se neuskuteční dříve než 22. dubna a má mít náročnější letový plán. Další tři budou následovat, pokud se tento let podaří. Ingenuity by se při nich mohla podívat až do vzdálenosti 300 metrů. Musí se přitom poměrně spěchat, životnost Ingenuity je naplánována jen na jeden pozemský měsíc.