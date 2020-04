STO OBJEVŮ: Noviny slavného Pulitzera byly překvapivě bulvární

Malá hádanka: Kdo to byl Joseph Puli­tzer? Pokud vám to něco říká, pak zřejmě odpovíte: Muž, jehož jménem se uděluje cena těm vůbec nejlepším novinářům a novinám. A snad ještě: Dost možná nejslavnější žurnalista vůbec.



Přitom kariéra Američana, jehož židovští předci pocháze­li z ghetta v Polici na Moravě, se za ctnostnou nedá označit ani ná­hodou. Vlastně výtečně symbolizuje, čím vším noviny mohou být.

Na jedné straně jsou užitečným oknem do světa, hlídačem demokracie, zbraní proti ko­rupci a dalším společenským nešvarům. Na druhé straně ale za jistých okolností i nástrojem, který na zakáz­ku umí kosit politické i jiné konkurenty. Protože přes­ ně to Pulitzer koncem 19. století dělal.

Proslul bulvárními způsoby, ne­štítil se populismu, naku­kování do soukromí hvězd či skandalizace názorových protivníků. Byl schopen zajít ještě dál: když Pulitzera po sé­rii článků o machinacích sta­vebních firem šéf jedné z nich nazval lhářem, prchlivý redaktor vzal pistoli a střelil nactiutrhače do nohy.

Milníky žurnalistiky

Noviny jsou samozřejmě mnohem starším vynálezem, za ty vůbec první se považují Relation aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, jež ve Štrasburku od roku 1605 vydával bývalý písař Johann Carolus.

Papíry vonící tiskařskou černí dokázaly od té doby mnohé: Henri de Blowitz z britských Timesů (který se narodil v českých Blovicích jako Jindřich Opper) zabránil v 19. století svými články dvěma vál­kám, Bob Woodward s Carlem Bernstei­nem z Washington Post se v 70. letech 20. století zasloužili o pád americké­ho prezidenta Nixona, další Brit Robert Fisk dokázal zkraje našeho věku to, na co byly krátké i tajné služby USA – třikrát vyhledal arciteroristu Usámu bin Ládina a pořídil s ním rozhovor.

Jiní jeho kolegové v průběhu času od­vážně vzdorovali totalitám, mafiánským bossům, tajným službám i bezprostřednímu válečnému nebezpečí. A přece, když je v tomto oboru dneska někdo úspěšný, řekneme si: Ten by si zasloužil Pulitzera!

Snad je to tím, že stejně jako už ně­jakou dobu nejsou černobílé samy noviny, nebyl nikdy černobílý ani svět kolem nich. Bezesporu to platí i o Pulitzerovi. Majitel listů St.Louis Post­ Dispatch nebo New York World totiž vedle diskutabilních praktik a nečistého boje s konkurenčním impériem Williama Hearsta kupodivu usiloval též o kultivaci žurna­listiky – snažil se o založení novinářské školy na univerzitě, na její zřízení věnoval dva miliony dolarů.

Bojoval za věci, které byly rozhodně ve veřejném zájmu – jako když inovátorsky poslal svou reportérku, aby v utajení rozkryla brutální zacházení s psychicky nemocnými pacienty ústavu na Blackwell’s Island.

Pulitzerovy ceny

Po všech těch letech se stal novinářskou legendou. Vypracoval se v boháče, prosa­dil se i ve vysoké politice. Zemřel roku 1911, bylo mu 64 let. Kolumbijské univerzitě v New Yor­ku odkázal velkou sumu peněz, aby s její pomocí každoročně udělovala oceně­ní nejlepším zástupcům novinářského i uměleckého řemesla.

Dnes se vyhlašuje 21 kategorií, mezi nejvýznamnější lau­reáty patří třeba spisovatelé Norman Mailer a William Faulkner, dramatik Te­nnessee Williams i spousty vynikajících žurnalistů a redakcí.

Pulitzerova životní posedlost, papíro­vé noviny, vycházejí i 108 let po jeho smrti. Jejich vliv a počet prodaných výtisků mož­ná s nástupem internetu a elektronických médií klesají, ale zatím jsou stále schopny otevírat čtenářům okno do dalekých svě­tů, stejně jako poukazovat na nepravosti a pomáhat s odvoláváním zkorumpova­ných politiků. Pořád je o to zájem. Důkazem budiž i fakt, že čtete tento článek.