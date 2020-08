Jsme více Slované, nebo lovci mamutů? V Rozstřelu odpoví bioarcheolog

Jedním z oborů, který může pomoci při určení původu obyvatel dané země, je archeogenetika. Ta srovnává DNA z archeologických pozůstatků s DNA současné populace. A právě o ní bude během úterního Rozstřelu Jaromír Beneš podrobně hovořit.

Jak jsou na tom Češi? Odkud přišli? Máme v sobě více slovanských, nebo germánských genů? A je legenda o příchodu praotce Čecha nesmysl?

„Nové studie ukazují velkou genetickou podobnost Čechů se Slováky a Rumuny. Ale geneticky jsme si podobní také s bavorskou a polskou populací. Tam jsou shody velké,“ říká Jaromír Beneš.

„Co se lovců mamutů týče, tak určité genetické jádro evropské populace bylo skutečně těmi mladopaleolitickými lovci, kteří se zda pohybovali zhruba 40 až 24 tisíc let před naším letopočtem,“ tvrdí Beneš. „Toto jádro, které tvořila mitochondriální skupina U, v jistém smyslu tvoří v Evropě čtvrtinu až třetinu genomu.“

Podle Beneše se od té doby do Evropy dostávaly odlišné populace, které situaci zásadně změnily. Odkud tito lidé přišli? Jak ovlivnili evropský vývoj? A kdy se definitivně evropský genom ustálil do současné podoby? I na to bude bioarcheolog odpovídat v Rozstřelu, v úterý od 12:30 na iDNES.cz.