Proč jsou kultovní filmy najednou problém? Odpoví Nejedlová v Rozstřelu

Rozstřel sledujte ve čtvrtek od 12:30 do 13:10. Moderuje Vladimír Vokál

Ve Spojených státech amerických probíhá v současné době debata o vhodnosti konfederačních symbolů. Tu vyvolalo hnutí Black Lives Matter, které nepoukazuje jen na sochy kontroverzních jižanských osobností, ale žádá také revizi filmů a seriálů. Za nevhodné byly označeny filmy jako Jih proti Severu, Forrest Gump, Indiana Jones a chrám zkázy, nebo sitcom Hotýlek. Společnosti Netflix či britská veřejnoprávní BBC stáhly ze svých archivů i satirický seriál Malá Velká Británie.

„Myslím, že třeba věci, které vznikaly v České sodě, by dneska už nevznikaly. Není nic špatného na tom, že v tu dobu vznikly. Je to zábavné i teď, ale je dobré to vnímat ve správném kontextu a prostě se vyvíjíme, časy se změnily a už máme jiný typ humoru,“ podotkla Johanna Nejedlová v nedávném rozhovoru pro Českou televizi.



Co přesně je ale na zmíněné tvorbě nepřípustného? Kdo bude nyní rozhodovat o tom, co je ještě únosná satira a co už je urážlivé směrem k vybraným menšinám? To vše se bude řešit v první části čtvrtečního Rozstřelu, v té druhé se moderátor Vladimír Vokál dotkne i problematiky sexuálního násilí a sexuálního obtěžování, kterému se věnuje spolek Konsent, jehož je Johanna Nejedlová spoluzakladatelkou.