Otevíráme hrobku. Vyzvednutí historického pokladu sledujte v přímém přenosu

Již několikrát jste mohli na Technetu v přímém přenosu sledovat, jak archeologové pronikají do dosud neznámých podzemních prostor, pohřebních výklenků nebo hrobek slavných a zapomenutých obyvatel českých zemí. Zatím však nikdy nebylo možné ostatky nebo jiné části dochované výbavy vyzvednout.

Dnes, ve středu 26. června, se to změní. Poprvé budete moci spolu s redakcí Technet.cz být při tom, když se z hrobky jisté slavné osobnosti pokusíme vyzvednout schránu s ostatky. Vše díky několika kamerám uvidíte v přímém přenosu. Pochopitelně záleží na tom, zda se vše podaří podle očekávání. Relikviář je pravděpodobně starý několik set let a to nebude jediná komplikace při jeho vyzvedávání ze zazděné prostory.

Vědci očekávají, že ve schráně budou kromě kosterních pozůstatků i dobové látky, mince a písemnosti. Na místě se tedy sejde celá řada předních českých odborníků. Od numismatiků přes antropology až po historiky.

Dokud schrána nebude venku, nemůže pochopitelně nikdo s jistotou říci, co obsahuje. Je také možné, že bude zcela prázdná, i když zrovna to historici nepředpokládají. Může být však natolik poškozena, ať už ona samotná nebo obsah, že nebude možné zjistit další podrobnosti.

Přesné informace zveřejníme kolem jedenácté hodiny, dříve to kvůli bezpečnostním opatřením kolem celé akce bohužel není možné. Přímý přenos odstartuje pravděpodobně mezi 10:30 a 11:00.

Čekání si můžete ukrátit připomenutím některých našich předchozích archeologických dobrodružství: