Léčil jsem lidi homeopatií. Pak jsem zjistil, že funguje jinak, než mi říkali

Homeopatie je přes dvě stě let stará medicína. Znamená to, že patří do starého železa, nebo má stále co nabídnout? Rozhodnout bychom se měli podle reálných dat, myslí si profesor Edzard Ernst. Německo-britský lékař a vědec zasvětil kariéru pečlivému ověřování toho, zda a kdy je alternativní medicína účinná.