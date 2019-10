Nejoblíbenější homeopatikum je „kachna“. Proč lidé platí za 100% cukr?

Jako malý jsem bral homeopatika. Byl jsem spokojený uživatel. Zřejmě bych si je kupoval ze zvyku i jako dospělý, doporučoval bych je známým a podával bych je s čistým svědomím svým dětem. Ale když jsem se – celkem náhodou, při vyhledávání něčeho jiného – dostal k informacím o tom, jak homeopatie funguje, a...



Funguje homeopatie? Taková otázka vždy přinese pytel neporozumění, emocí a kontroverzí. Jak „fungování“ vlastně definovat? Vědci poukážou na studie, které dokazují, že homeopatie funguje jen jako placebo. Fanouškům homeopatie ale takové slovíčkaření moc nevadí. Někteří homeopaté dokonce odmítají, že by se účinnost homeopatie vůbec dala – či měla – měřit. Navíc je několik různých homeopatických škol, lidé pletou dohromady fakta a dojmy, uzavírají se do svých připravených názorů a brzy je racionální diskuze prakticky nemožná.

Jak z toho ven? Rozhodli jsme se věnovat samostatný článek pouze jednomu konkrétnímu homeopatiku. Znáte jej asi všichni, minimálně z reklam. Blíží se chřipková sezona a Oscillococcinum – lidově Oscilllo – je i v letácích malých i velkých lékáren.



Možná jej, když vás škrábe v krku, berete i vy. A nejspíš ani nevíte, jak se vyrábí nebo na jakém principu má podle výrobce fungovat.



Oscillococcinum a podzim patří k sobě

Malé oranžovo-bílé plastové ampulky s roztomilým špuntíkem. Během dětství jsem coby ostřílený hypochondr spolykal snad stovku balení Oscilla. Dostal jsem jej od rodičů, kdykoli byl podzim a já si stěžoval na bolení v krku. Později jsem si směl tento pamlsek „ordinovat“ i sám, už jsem se ani nemusel ptát.



Z pohledu rodiče je Oscilllo ideální „lék“ pro dítě. Bolí tě v krku? Tři dávky a bude ti lépe, uvidíš, mohou říci dítěti. Protože je to cukr, bude dítěti chutnat. A protože je to jenom cukr, jak dále zjistíme, nehrozí žádné problémy, ani kdyby dítě spolykalo více dávek, než mělo. Jen ten cukr trochu leze do peněz. Za 1 gram zaplatíte přibližně 30 Kč. Za to byste normálně koupili dvě kila cukru. Tady ale nekupujete „jen tak nějaký cukr“. Oscillococcinum má totiž dlouhou historii a krkolomně komplikovanou výrobu.



Teprve na střední škole jsem se náhodou dostal k tomu, jak se tento a další homeopatické přípravky vyrábí. Čím více jsem o tom zjistil, tím méně smyslu to dávalo. Ale na druhou stranu, prodávají to přece v lékárně, berou to lidé po celém světě, mám s Oscilllem vlastní dobré zkušenosti, tak to přece nemůže být celé nesmysl, ne?



Cukr s dlouhým a neuvěřitelným příběhem

Celosvětově je Oscillococcinum zřejmě nejprodávanější homeopatický přípravek. Francouzská firma Boiron jej vyrábí už od svého založení v roce 1932. Historie léku je ale ještě o trochu starší. Přišel s ním francouzský lékař Joseph Roy v roce 1917, když coby vojenský kurátor hledal, jak zpomalit útok španělské chřipky.

Roy pomocí mikroskopu identifikoval v krvi vojáků cosi, co označil za „rychle rotující bakterii“. Tyto dosud neznámé bakterie pojmenoval oscillococci (oscilující bakterie). Usoudil, že tyto podivné potvůrky jsou nejen příčinou španělské chřipky, ale i dalších onemocnění: revmatu, rakoviny, spalniček nebo tuberkulózy. Dnes víme, že chřipka je virového původu, a viry pod mikroskopem není možné pozorovat. Co Roy vidět – a zda vůbec něco viděl – už nikdy nezjistíme, lékař zemřel v roce 1978 a nikomu jinému se jeho „rotující bakterie“ zachytit nepodařilo.



Ať už v krvi nemocných viděl cokoli, to samé prý uviděl i v rozpitvaných játrech kachny. A tak navrhl vakcinaci přípravkem z kachních jater, který by před nemocemi chránil a stal se tak univerzálním lékem. Tento univerzální lék se sice vůbec neosvědčil, dal ale vzniknout homeopatickému přípravku Oscillococcinum.



Je paradoxní, že právě Oscillococcinum se stalo nejprodávanějším homeopatikem. Celá jeho historie je totiž plná omylů. Z dnešního pohledu je Oscillo učebnicovým příkladem ignorování faktů:

Neexistující bakterie – tvůrce přípravku Oscillococcinum založil svůj nápad na „bakterii“, kterou kromě něj nikdo jiný nikdy neviděl

– tvůrce přípravku Oscillococcinum založil svůj nápad na „bakterii“, kterou kromě něj nikdo jiný nikdy neviděl Podivný výběr aktivní látky – jako aktivní látka slouží americká kachna, protože v jejích játrech prý viděl Ray stejnou oscilující bakterii



– jako aktivní látka slouží americká kachna, protože v jejích játrech prý viděl Ray stejnou oscilující bakterii Nesmyslné sliby – původně se měl lék používat na „léčbu“ chřipky, pásového oparu, spalniček, ekzému i rakoviny



Přesto je to právě tento přípravek, který dodnes přežívá a těší se oblibě po celém světě. Ve čtyřicátých letech se jej ujala homeopatická firma Boiron, která jej dodnes vyrábí podle tradičního homeopatického receptu.

Ředěním k vyšší síle?

Co je skutečně obsahem oněch cukrových tabletek, které polykají děti i dospělí po celém světě? Na krabičce se dočteme poněkud kryptické označení: aktivní ingredience Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K v množství 0,01 ml na gram. Dále jsou uvedeny neaktivní ingredience: sacharóza a monohydrát laktózy, což jsou dva jednoduché cukry.



To by mohlo (a možná je to záměr) někoho vést k dojmu, že v jednom gramu cukrových tobolek je setina mililitru oné „aktivní látky“. Jenže tak to není.

Co nám latinské označení skutečně říká?



Za latinským názvem Anas Barbariae se skrývá kachna divoká



se skrývá kachna divoká Hepartis et cordis jsou její játra a srdce, ze kterých je připraven onen extrakt.



jsou její játra a srdce, ze kterých je připraven onen extrakt. Číslovka 200 označuje počet ředících cyklů. Tedy nikoli sílu ředění, ale kolikrát je ředění provedeno.

Písmeno K, někdy CK, označuje centizimální (stonásobné) ředění podle Korsakova

Vybaveni těmito znalostmi (a detaily přímo od výrobce) tedy můžeme přesně popsat, jak se Oscillococcinum vyrábí. Na začátku je kachna. Kupodivu jiná kachna než ta, o které se píše na obalu.



Joseph Roy si ve dvacátých letech zřejmě spletl kachny, a tak na obalu dodnes stojí označení latinský název kachny divoké, přestože ve skutečnosti se od začátku používala středoamerická pižmovka velká (Cairina moschata). Tuto drobnou chybu opakuje Boiron dodnes na obalu i na webových stránkách. Tato těžko pochopitelná nesrovnalost se ale dá vysvětlit tím, jak důležitá je pro homeopatické přípravky tradice.



Zpátky ke kachně, konkrétně k pižmovce. Pižmovku zastřelí a její srdce a játra 40 dní louhují. Tak vznikl onen extrakt, který se použije pro ředění podle ruského homeopata Simona Korsakova. Při takovém ředění se vylévá obsah nádoby a poté doplňuje čistou vodou. Mimochodem, ve Francii bylo ředění podle Korsakova až do roku 1992 zakázané. Oscillococcinum mělo z tohoto zákazu výjimku.

Z roztoku „aktivní látky“ vezme Boiron deset mililitrů a kápne je do 990 ml čisté vody. Nádobu důkladně promíchá speciálním rituálním způsobem, v homeopatickém žargonu je to dynamizace. Poté se z roztoku odsaje 99 procent a nádoba se doplní čistou vodou. V tomto případě došlo ke stonásobnému rozředění.

To byl jeden cyklus. Takových cyklů ale provede výrobce 200. Při každém takovém ředění se koncentrace snižuje stonásobně.

Po třech cyklech už je koncentrace 1: 1000 000. S každým cyklem pak přibudou dvě nuly. Po 200 ředěních je koncentrace 1:10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.



Proč homeopaté věří, že ředěním zvyšují sílu? Počátkem devatenáctého století, kdy se myšlenka homeopatie zrodila, by tato metoda mohla působit celkem důvěryhodně. Jenže od druhé poloviny 19. století víme, že voda není donekonečna dělitelná. Skládá se z molekul vody. A těch je v jednom litru omezené množství. Podle Avogardovy konstanty dokonce můžeme spočítat, kolik molekul je v litru vody (3,34 ×1025).

Homeopatie vznikla v době, kdy ještě lidé nemohli vědět, že při vícenásobném ředění přijde moment, kdy už z původního roztoku nic nezbude. Jeden ze základních principů homeopatie, totiž že každé ředění zvyšuje sílu, tedy evidentně nedává smysl. Homeopaté dnes tvrdí, že ve vodě zůstává jakýsi „otisk“, ale neumí vysvětlit, jak tento otisk funguje, jak zjistit, že tam je, nebo proč se netvoří otisk jiných látek obsažených ve vodě – třeba nečistot a toxinů – ale jen těch, které tam přidali homeopaté.



Když se tedy podíváme na homeopatické ředění znovu, hned vidíme, kde je problém. Již po osmém ředění výsledný roztok obsahuje jen jednotky molekul z původního roztoku. Jaká je pravděpodobnost, že nakonec bude ve zředěném „dynamizovaném“ roztoku byť jen molekulární stopa po kachních vnitřnostech?



Po deseti cyklech ředění je šance na jednu původní molekulu menší než šance na hlavní výhru v loterii. Po čtrnácti ředěních už jsou v litru vody jen jednotky molekul původního roztoku. Po dvaceti ředěních je koncentrace taková, jako kdybyste jednu molekulu rozmíchali v Atlantském oceánu. Po třiceti cyklech je koncentrace přibližně taková, jako kdybyste jeden atom zředili ve všech atomech v celé sluneční soustavě. Od šedesátého ředění prakticky docházejí metafory, k čemu roztok přirovnat. Je to čistá voda. Kterou v továrně zamíchají, odsají 99 % z ní a dolijí čistou vodou. A tak dále a tak pořád dokola.

Následně se tato čistá voda rozpráší na cukrové tabletky a nechá se uschnout. Oscillococcinum je tedy čistý cukr. Výrobce to ostatně sám potvrzuje. Spolu s tímto cukrem vám Boiron ale prodává i tradici. Příběh o tajemném alternativním uzdravování. Proto si za pár gramů cukru může říci takové peníze.

Proč Oscillococcinum není „lék“

Podle výrobce jde o „tradiční homeopatický přípravek určený k okamžité úlevě od příznaků chřipky“. Všimněte si, že tato formulace neříká „lék na chřipku“. To Boiron napsat nesmí. Nejde totiž o lék, účinnost proti chřipce nebyla prokázána. Přesto jsou ale slova zvolena pečlivě tak, aby to znělo, jako že o lék jde.



Tvrzení s hvězdičkou

Vraťme se k otázce z počátku článku. Funguje homeopatie? Všichni se jistě shodnou na tom, že homeopatie dozajista funguje jako obchodní plán.



Vyjádření firmy Boiron Výroba Oscillococcina probíhá stejným způsobem jako u ostatních homeopatických léků. Výchozí látka (extrakt rostlinného, živočišného, minerálního nebo chemického původu) je v procesu výroby opakovaně ředěna a dynamizována (protřepávána). Získaný roztok je dále nanášen na neutrální základ (globule, granule, tablety…), případně upraven do jiné lékové formy. Léčivou látkou léku Oscillococcinum je Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K, což je extrakt ze srdce a jater kachny pižmovky (Anas barbariae). Tato výchozí látka je 200krát ředěna v centezimálním ředění podle Korsakova. Získaný roztok je následně nanášen na globule tvořené z 85 % sacharózou a 15 % laktózou. Přínos tohoto léku je každodenně potvrzován klinickou praxí lékařů a spokojeností pacientů.

Oscillococcinum je světově nejprodávanějším homeopatickým lékem. V rámci celého farmaceutického trhu však představují homeopatické léky jen naprostý zlomek – tvoří méně než 0,3 % z celkového obratu světového trhu léků. (redakčně kráceno)



Oscillococcinum dokonce doporučují i někteří lékaři, jejichž vyjádřeními se firma Boiron chlubí. A není se moc čemu divit. Z pohledu lékaře totiž není až takový problém, když váš pacient kupuje neškodný cukr za stovky korun. Někdy to může být naopak prospěšné: „Mám hodně pacientů, kteří mají velké množství různých problémů. Je skvělé, že si mohou vzít na bolest v krku nebo na únavu Oscillococcinum, něco, kde vím, že to nebude nijak nepříznivě interagovat s léky, které jsem jim předepsal,“ popisuje americký doktor Kenneth Redcross v promo videu firmy Boiron. „Oscillococcinum je tu už 65 let. Nemůžu říct, že máme 65 let vědeckých důkazů o účinnosti tohoto přípravku. Ale osobně si myslím, že je to skvělý přípravek pro děti. Je sladké, není to jako normální lék. A navíc je ten přípravek dostupný.“



Chceme se v medicíně řídit fakty, nebo pohádkami?

Jinými slovy, lékařům se občas hodí dát pacientovi placebo. A Oscillo je zavedené placebo, které se dá snadno sehnat. To jsou ale ty hlavní důvody, kvůli kterým Oscillococcinum není lék:

Účinnost není podložena klinickými studiemi (nebylo otestováno proti placebu)

Jako výhody Boiron uvádí, že Oscillococcinum nemá vedlejší účinky. Jistěže nemá, protože kromě cukru nic neobsahuje.

Je dostupný? Ano, ale v porovnání s čím. Oscillo je levnější než některé léky, samozřejmě. Ale také je dvatisícekrát dražší než cukr.



A to, že je Oscillo cukr bez jakýchkoli přidaných látek, uznává i firma Boiron. Naopak, když se jim to hodí, vydává to za hlavní přednost: „Samozřejmě, že je Oscillococcinum bezpečné. Vždyť v něm nic není,“ uvedla například Gina Caseyová, mluvčí firmy Boiron.



Firma Boiron se snaží operovat v neurčitě definované zóně. Na jedné straně se chce chlubit vědeckými studiemi, na druhé straně odmítá ty vědecké studie, které ukazují, že Oscillo funguje „jen“ jako placebo. A v minulosti už firma platila velké odškodné za falešná tvrzení v reklamách. Proto si nyní Boiron dává pozor. Pouze naznačuje, že by Oscillo mohlo pomáhat, ale vždy je to tvrzení s hvězdičkou: toto tvrzení nemáme potvrzené a ověřené.



Lze pochopit, proč dát kňourajícímu dítěti cukr a říci mu, že je to lék. Dítě si dá cukr pod jazyk a má dobrý pocit, že může něco udělat pro své zdraví. Příznaky by tak jako tak po pár dnech zmizely. A příště si zase vezme Oscillo, vždyť minule pomohlo.



U nás dospělých je to v podstatě stejné. Líbí se nám, když se o nás někdo stará. A pohádka o tradičním francouzském léku, který objevil vojenský lékař za první světové války, je silná. Oscillococcinum je cukr s příběhem. Kdo tomuto příběhu věří, bude ochotný za něj platit i nadále.

I já jsem té pohádce celé dětství věřil. Už jí nevěřím. Příběh Oscilla je příběhem plným chyb, omylů, nesmyslů a neprokazatelných tvrzení. Zároveň ale velmi dobře demonstruje sílu placeba. A také, jak snadné je přesvědčit sebe sama o tom, že něco funguje, když to ve skutečnosti nefunguje.