Ani na úzkost, ani na depresi. Marihuana na psychické poruchy nepomáhá

Debata o legalizaci marihuany probíhá dnes na řadě míst světa, a její zastánci mají na své straně řadu zajímavých argumentů. Tvrzení o „léčebných“ účincích proti nejrůznějším psychickým obtížím by se mezi ně řadit nemělo. Proč, to vysvětluje zatím největší analýza provedených klinických zkoušek látek z konopí, která vyšla v prestižním časopise The Lancet Psychiatry.